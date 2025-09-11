Zvijezda koja je pretrpjela gotovo fatalni srčani zastoj i dalje nastavlja karijeru, evo gdje će igrati

Danski veznjak Christian Eriksen pridružio se VfL Wolfsburgu s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor nakon što je napustio Manchester United kao slobodan igrač na kraju sezone, objavio je u srijedu njemački klub. Eriksen je u Premier ligi odigrao 310 utakmica za United, Brentford i Tottenham Hotspur, a igrao je i za Ajax Amsterdam i Inter Milan.

Na utakmici Europskog prvenstva protiv Finske 2021. godine 33-godišnjak je pretrpio gotovo fatalni srčani zastoj. Vratio se nogometu nakon što mu je ugrađen implantabilni kardioverter defibrilator (ICD).

"Dobivamo igrača koji je sve vidio i doživio na najvišoj razini", rekao je sportski direktor Wolfsburga Sebastian Schindzielorz."Njegovo ogromno iskustvo, kvaliteta na terenu i osobnost bit će vrijedan poticaj posebno našim mladim igračima." Wolfsburg je šesti u ligi i u subotu dočekuje Köln.