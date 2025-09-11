Naši Portali
IMA NOVI KLUB

Zvijezda koja je pretrpjela gotovo fatalni srčani zastoj i dalje nastavlja karijeru, evo gdje će igrati

International Friendly - Denmark v Lithuania
Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.09.2025.
u 09:30

Eriksen je u Premier ligi odigrao 310 utakmica za United, Brentford i Tottenham Hotspur, a igrao je i za Ajax Amsterdam i Inter Milan.

Danski veznjak Christian Eriksen pridružio se VfL Wolfsburgu s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor nakon što je napustio Manchester United kao slobodan igrač na kraju sezone, objavio je u srijedu njemački klub. Eriksen je u Premier ligi odigrao 310 utakmica za United, Brentford i Tottenham Hotspur, a igrao je i za Ajax Amsterdam i Inter Milan.

Na utakmici Europskog prvenstva protiv Finske 2021. godine 33-godišnjak je pretrpio gotovo fatalni srčani zastoj. Vratio se nogometu nakon što mu je ugrađen implantabilni kardioverter defibrilator (ICD).

"Dobivamo igrača koji je sve vidio i doživio na najvišoj razini", rekao je sportski direktor Wolfsburga Sebastian Schindzielorz."Njegovo ogromno iskustvo, kvaliteta na terenu i osobnost bit će vrijedan poticaj posebno našim mladim igračima." Wolfsburg je šesti u ligi i u subotu dočekuje Köln.

Modrić: Nikad neću zaboraviti što su mi rekli u Hajduku, ostao sam u šoku. Odmah sam nazvao oca
Ključne riječi
nogomet Wolfsburg Christian Eriksen

