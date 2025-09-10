Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Djed Spence

U Beogradu debitirao prvi musliman koji je zaigrao za englesku nogometnu reprezentaciju

Beograd: Susret Srbije i Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Dusan Milenkovic/ATAImages
VL
Autor
Hina
10.09.2025.
u 15:20

"Iznenađen sam time što sam prvi, tako da je ovo blagoslov. Dobro je ispisati povijest, a nadam se kako će ovo biti inspiracija djwci diljem svijeta kako i oni mogu uspjeti kao i ja. Bez obzira koje ste vjeroispovijesti, vjerujte u Boga", kazao je Spence.

Branič Tottenham Hotspura, 25-godišnji Djed Spence u utorak je ispisao povijest jer je postao prvi musliman koji je zaigrao za englesku nogometnu reprezentaciju. 

Rođeni Londončanin Spence ušao je u igru u 69. minuti kvalifikacijskog susreta za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Beogradu u kojem je Engleska svladala domaćina Srbiju sa 5-0.

"Iznenađen sam time što sam prvi, tako da je ovo blagoslov. Dobro je ispisati povijest, a nadam se kako će ovo biti inspiracija djwci diljem svijeta kako i oni mogu uspjeti kao i ja. Bez obzira koje ste vjeroispovijesti, vjerujte u Boga", kazao je Spence.

Iako muslimani čine oko šest posto populacije u Velikoj Britaniji, taj je postotak među profesionalnim nogometašima mnogo manji.

"Ovo je trenutak za slavlje za britanske muslimane. Djed ima veliku odgovornost na svojim leđima jer ne igra samo za Englesku već i za muslimane diljem svijeta", kazao je Ebadur Rahman, osnivač organizacije Nujum Sports koja podupire više od 400 sportaša muslimanske vjere putem savjetništva.
Ključne riječi
Engleska reprezentacija Djed Spence

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još