Zlatko Dalić i nogometaši Rijeke proživjeli dramu u avionu! Bili kod pape, a onda ih zadesio šok

Nogometaši i vodstvo Rijeke imali su iznimnu čast i privilegiju biti primljeni na audijenciji kod pape Lava XIV. u Vatikanu, čime su postali prvi hrvatski nogometni klub kojem je to pošlo za rukom. Ovaj jedinstveni događaj, koji je prema pisanju Novog lista organiziran uz pomoć izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, koji je i sam bio dio delegacije, trebao je biti kruna uspješne sezone i nadahnuće za buduće sportske izazove. Posjet Vječnom gradu i susret s poglavarom Katoličke crkve protekao je u svečanom i mirnom ozračju, a članovi riječke ekspedicije ispunjeni ponosom i duhovnim mirom krenuli su na put kući, nestrpljivo iščekujući povratak u svoj grad i podjelu dojmova s navijačima.

Međutim, ono što je započelo kao dan iz snova, na povratku se pretvorilo u pravu noćnu moru i borbu s prirodom na deset tisuća metara visine. Dok se zrakoplov približavao hrvatskoj obali, vremenski uvjeti nad Kvarnerom naglo su se pogoršali. Upravo iznad otoka Krka, gdje se nalazi riječka zračna luka na koju su trebali sletjeti, zrakoplov je ušao u zonu iznimno snažnih turbulencija. Miran let u trenu se pretvorio u dramatično iskustvo koje nitko od putnika neće tako lako zaboraviti.

Nakon procjene situacije i shvativši da bi slijetanje na Krk u takvim okolnostima predstavljalo prevelik rizik, posada zrakoplova donijela je jedinu ispravnu odluku – preusmjeriti let. U posljednjem trenutku ruta je izmijenjena, a zrakoplov je umjesto prema Rijeci krenuo prema najbližoj sigurnoj luci, zračnoj luci u talijanskom Trstu. Iako je i ostatak leta protekao u zahtjevnim uvjetima, uz konstantne turbulencije, iskustvo i smirenost posade na kraju su prevladali. Vijest o promjeni odredišta putnicima je donijela olakšanje, a fokus je bio samo na sigurnom prizemljenju, što se na kraju i dogodilo. Cijela delegacija odahnula je tek kada su kotači zrakoplova dotaknuli pistu u Trstu.

Ubrzo nakon sretnog slijetanja, o cijelom događaju oglasio se i sam klub kako bi umirio zabrinutu javnost i navijače. "Delegacija HNK Rijeka, koja je danas imala čast sudjelovati na audijenciji kod Pape, sretno je sletjela na aerodrom u Trstu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na riječkom području, slijetanje u Zračnu luku Rijeka na Krku nije bilo moguće, pa je ruta izmijenjena u posljednji trenutak. Let je prošao u zahtjevnim uvjetima, uz jače turbulencije, ali delegacija je na kraju sretno sletjela u Trst", stajalo je u službenoj objavi kluba.