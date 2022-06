VIDEO Stravična ozljeda Zvereva iz drugog kuta, snimka je uznemirujuća

Njemački tenisač Alexander Zverev, koji je uvrnuo desni gležanj u polufinalnom meču Roland Garrosa protiv Španjolca Rafaela Nadala i morao ga predati, izjavio je kako misli da se radi o "vrlo teškoj ozljedi". Pogledajte snimku iz drugog kuta, ali upozoravamo da je sadržaj uznemirujući.

Damn man.... such a good match be sad if this ends it....#RolandGarros #Zverev #Nadal pic.twitter.com/72QzNplqp4