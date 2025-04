Zubac je napravio ono što nije uspjelo ni Dražen ni Rađa. Hrvat oduševio Ameriku

Nakon Tonija Kukoča i Marija Hezonje Ivica Zubac tek je treći hrvatski košarkaš koji je na NBA parketima uspio upisati trostruko-dvoznamenkasti učinak, odnosno taj famozni triple-double, svojevrsni sveti gral košarkaške statistike.

U domaćoj pobjedi njegovih LA Clippersa nad Houston Rocketsima (134:117) Hrvat je sudjelovao s 20 koševa, 11 skokova i 10 asistencija. Zupcu je to bio 57. ovosezonski double-double, u čemu su od njega bolji još jedino Sabonis (59) i Jokić (58).

Dosad najviše sedam asistencija

Da s 28 godina Big Zu (213 cm) igra najbolju sezonu u karijeri, dokaz je i podatak da je među sedam vodećih NBA igrača po zbiru koševa i skokova, ali da kao takav, jedini od njih, nije izabran za All-Star igrača.

Prvom centru hrvatske reprezentacije najbolji dosadašnji dodavački učinak bio je sedam asistencija ostvarenih u sezoni 2020./2021. u utakmici protiv Detroit Pistonsa. Nakon ovih 10 dodavanja za koš suigrača, na tom dometu čestitao mu je i vlasnik kluba, milijarder Steve Ballmer.

Clippersima je to bila posljednja utakmica u svojem Intuit Domeu u ligaškom dijelu sezone, jer će 81. i 82. odigrati na gostovanju (Sacramento, San Francisco), i zato su je odigrali maksimalno profesionalno. No i unatoč tome malo je nedostajalo da Zubac ostane na devet asistencija jer ga je minutu prije kraja trener Tyronn Lue odlučio povući na klupu. No nije to učinio na nagovor Normana Powella i Nicolasa Batuma, koji su primijetili da Ivici nedostaje još jedno dodavanje za prvi triple-double u karijeri.

I "coach" Lu ih je poslušao, a što se događalo nakon toga, opisao je sam Zubac:

– Želio sam to. Kad me trener htio izvući, svi su povikali: "Ne, ne" nakon čega me trener upitao želim li ostati, na što sam odgovorio potvrdno. Potom sam rekao Bogdanoviću da ću mu dodati loptu i neka svakako šutira. I on je zabio. Bogi je sjajan šuter, a nakon što je pogodio, rekao sam mu da više nikad neće morati platiti večeru u mom društvu. Sretan sam da je pogodio taj šut.

Kao što već rekosmo, Zubac je tek treći Hrvat koji je upisao taj statistički učinak koji Nikola Jokić (ove sezone ih ima 33) ostvaruje gotovo pa s lakoćom, no Joker je u cijeloj ligi kategorija za sebe i bila bi svojevrsna nepravda da i četvrti put ne bude izabran za najkorisnijeg igrača (MVP) osnovnog dijela NBA sezone.

Ni Dražen Petrović ni Dino Rađa nisu upisali nijedan triple-double, no to je i razumljivo ako se zna da je Dražen u NBA ligi igrao beka šutera (a ne razigravača, kao povremeno u Ciboni i Realu), a da je Rađa bio centar koji je puno toga rješavao u igri jedan na jednoga zahvaljujući sjajnoj leđnoj tehnici.

Toni Kukoč je u karijeri ostvario četiri trostruko-dvoznamenkasta učinka. Jedan u dresu Chicago Bullsa (14-10-11, protiv Celticsa, prije Jordanova povratka), jedan u dresu Philadelphia 76ersa (19-10-10, protiv Pacersa) i dva kao igrač Atlanta Hawksa (20-10-11 protiv Grizzliesa i 29-10-10 protiv Pistonsa).

Na tu listu upisao se i realovac Mario Hezonja, i to u sezoni u kojoj je igrao za New York Knickse. U utakmici u kojoj je startao na poziciji razigravača, u porazu Knicksa od Rocketsa, Super Mario upisao je 16 koševa, 16 skokova i 11 asistencija.

Kukoč četiri triple-doublea

Hrvatski košarkaš triple-double kapaciteta, koji ga nikad u NBA ligi nije ostvario, je i Dario Šarić, ali je u tome uspio u prošloljetnoj utakmici reprezentacije. U pobjedi protiv Slovenije predvođene Lukom Dončićem (26 koševa, šut za tricu 0-9, 11 skokova, 10 asistencija), Šibenčanin je briljirao s 19 koševa, 10 skokova i 10 asistencija, a, podsjetit ćemo vas, odličan je bio i Zubac (18 koševa, 8 skokova i 5 asistencija).

Šarić je tada postao tek treći igrač koji je u dresu hrvatske reprezentacije ostvario triple-double. Prije njega to je 1993. pošlo za rukom Stojku Vrankoviću na Eurobasketu u Njemačkoj (12 koševa, 13 skokova i 10 blokada), a potom i Toniju Kukoču dvije godine kasnije, na Eurobasketu u Grčkoj (15 koševa, 12 skokova, 11 asistencija).

Unatoč činjenici da je NBA liga najjača i najplaćenija košarkaška liga svijeta, treba reći da je triple-double u takozvanoj Fibinoj košarci (dakle, izvan NBA lige) teže ostvariti jer se drukčije računaju asistencije. I dok se u NBA ligi smatra gotovo svako dodavanje nakon kojeg je uslijedio koš s najviše dva driblinga, u Fibinoj košarci asistencija je samo ono dodavanje nakon kojeg je uslijedio koš bez dodatnog vođenja ili fintiranja, dodavanje za čisti zicer ili pak čisti šut.

Tako se došlo i do toga da je dodavački rekord u pojedinačnoj utakmici u NBA ligi 30 asistencija (Scott Skiles), a u Euroligi 20 dodavanja za koš (Codi Miller-McIntyre). Dotični je možda mogao danas biti hrvatski reprezentativac, kao što je 2023. postao bugarski, da se netko oko toga dodatno potrudio.

No zađosmo mi u reprezentativnu vodu duboku pa ćemo se vratiti na temu trostruko-dvoznamenkastih učinaka koji u NBA ligi datiraju još iz 1950. godine, kada je izvjesni Andy Phillip, igrač Philadelphije, u utakmici protiv Forth Wayne Pistonsa uknjižio prvi službeni triple-double (17-10-10).