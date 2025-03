Zrinka Ljutić nije iskoristila prvu meč-loptu, evo što joj treba da bude najbolja

Prvu meč-loptu da postane slalomskom pobjednicom Svjetskog kupa Zrinka Ljutić nije iskoristila. U slalomu u švedskom Areu osvojila je 10. mjesto, jedno ispred najveće konkurentice Camille Rast pa će se o podjeli medalja odlučivati 27. ožujka u Sun Valleyju, u američkom skijalištu koje je domaćin završnice Svjetskog kupa.

Zrinka je u utrku ušla kao vodeća slalomašica svijeta s 39 bodova više od drugoplasirane Rast i 104 više od Austrijanke Liensberger koja je i najbolje iskoristila ovaj nastup. Naime, bivša svjetska prvakinja bila je druga, iza iznenađujuće pobjednice sunarodnjakinje Katharine Truppe, te je tako osvojila velikih 80 bodova za približavanje Zrinki na 51 bod zaostatka. Kad već pričamo o bodovnoj prednosti, zahvaljujući skromnijem nastupu Rast, Zrinka je pred Švicarkom povećala prednost, ali za samo dva boda. A to znači da bi joj čak i u slučaju pobjede Rast u Sun Valleyju bilo dovoljno i treće mjesto da slavodobitno podigne mali Kristalni globus.

Otpale su Duerr i Shiffrin

Osvojivši peto mjesto, u toj utrci ostala je još jedna Švicarka, Wendy Holdener, no ona za Zrinkom zaostaje popriličnih 96 bodova. A iz utrke za pobjednicu Svjetskog kupa otpale su Njemica Lena Duerr i Amerikanka Mikaela Shiffrin koje za Hrvaticom zaostaju 122 odnosno 129 bodova.

Osvojivši treće mjesto najbolja skijašica današnjice ostvarila je još jedan, vrlo teško dostižan rekord. Ovo joj je 156. postolje u karijeri, s čime je preuzela mjesto apsolutnog rekordera ispred legendarnog Ingemara Stenmarka koji ima 155 postolja u Svjetskom kupu.

No, vratimo se mi onome što je jučer pokazala naša najbolja skijašica. Da je osvojila ovu utrku, već bi sada slavila, jer bi imala 115 bodova više od Rast i sve bi bilo riješeno. No, dosta je kalkulacija tipa “ki bi da bi”, osvrnimo se na stvarno stanje, a to je izniman psihološki izazov za 21-godišnju Zagrepčanku.

Zrinka: Uspjela sam se izvući

A ona na njega nije najbolje odgovorila u ovoj utrci jer je u prvoj vožnji imala deveto, a u drugoj tek 22. vrijeme. U prvom je laufu jako dobro vozila sve do posljednjih pet-šest vrata kada je napravila ozbiljniju pogrešku (ostala je na repu skija) i izgubila ritam i brzinu, što ju je prilično oneraspoložilo.

– U prvoj sam vožnji napravila pogrešku pred sam kraj staze, što me stajalo dosta vremena. Do toga trenutka bila je to odlična vožnja, super sam se osjećala i uspjela sam se jako dobro izvući.

Još je manje mogla biti sretna s drugom vožnjom jer u ciljnu ravninu nije uspjela ući “u zelenom”. Premda se činilo da vozi na sigurno, bez puno rizika, da kojim slučajem ne bi izletjela, nije to bila sigurna vožnja jer je Zrinki skija zaplesala u obje vožnje.

– U drugoj sam vožnji dala sve od sebe, no staza je bila dosta puknuta. Bila je to jako neobična postava, neobično su se radile špure. Ja sam probala dodavati brzinu, no osjećala sam kao da se sve više ukopavam i gubim brzinu. Na kraju sam ipak uspjela osvojiti koji bod. Premda se često vrti priča da hrvatskim skijašima i skijašicama odgovara kada se vozi u teškim uvjetima (a jučer je u Areu snijeg neumorno padao), ovaj se put to kao prednost nije pokazalo. Možda i zbog toga, Zrinka za posljednji slalom sezone priželjkuje prave zimske uvjete.

– Veselim se odlasku u Sun Valley, tamo nikad nisam skijala. Dat ću sve od sebe da sezona lijepo završi.