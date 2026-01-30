Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RIJEČ STRUČNJAKA

Vatreni o porazu: Dinamo je bio nemoćan i bez pravog aduta, a Danci fizički presnažni

Autor
Željko Janković
30.01.2026.
u 06:00

Nije slučajno da je Midtjylland tako lako pobjedio Dinamo, godinama rade sjajan skauting i uređen su sustav - kazao je Tomas

Taktičku zamisao Dinamova trenera Marija Kovačevića da protiv Midtjyllanda pošalje malo drugačiju momčad njegov pomoćnik Sandro Bloudek ovako je objasnio:

- Izmijenili smo sastav zbog energije. Oni su fizička, direktna momčad, jako opasni iz prekida. Stavili smo igrače koji su odmorniji, koji imaju brzinu, koji su jaki na lopti...

Ključne riječi
Stjepan Tomas Midtjylland Dinamo

Komentara 4

Pogledaj Sve
PA
Pavo71
07:06 30.01.2026.

Mičite tog Kovačevića dok nije kasno nema on kapaciteta za Dinamo!

Avatar Scuderia
Scuderia
07:12 30.01.2026.

U tom klubu je bilo 3 danca u prvoj postavi i još 2 danca na klupi.

ZO
Zonasumraka4
06:34 30.01.2026.

Ovaj od igre, tipično za trenera poput Kovačevica

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!