Vatreni o porazu: Dinamo je bio nemoćan i bez pravog aduta, a Danci fizički presnažni

Komentar

Dinamo je bio grozan, nije smio dopustiti ovakvu utakmicu. Ovakav nema šanse u nokaut fazi

Dinamo si ovakvu utakmicu nije smio dopustiti, nikako ne u trenucima kad se bori za prolazak u drugi krug Europske lige. Dio krivice nosi i trener Mario Kovačević koji se oodlučio za puno rotacija u momčadi, ali bar jednaku krivicu imaju i igrači kojima je Kovačević dao priliku.