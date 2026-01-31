Naši Portali
VELIKI TALENT

Bayern želi dovesti mladog Hrvata i spreman je iskrcati nevjerojatan novac

VL
Autor
Vecernji.hr
31.01.2026.
u 09:43

Bayern pomno prati njegov razvoj, a pohvale stižu i od trenera Bayerna Vincenta Kompanyja, koji ističe kako je Bundesliga savršena za napredak mladog stopera. Vušković je u ljeto 2025. iz Hajduka prešao u Tottenham, a odmah je posuđen HSV-u.

Luka Vušković, 18-godišnji stoper posuđen iz Tottenhama u Hamburger SV, nametnuo se kao vođa obrane i brzo privukao pažnju njemačkog prvaka Bayerna. Stručnjaci, uključujući bivšeg Bayernovog igrača Didija Hamanna, hvale njegovu fizičku dominaciju, zrelost i potencijal, a statistike potvrđuju njegovu snagu u duelima i zračnim dvobojima.

Bayern pomno prati njegov razvoj, a pohvale stižu i od trenera Bayerna Vincenta Kompanyja, koji ističe kako je Bundesliga savršena za napredak mladog stopera. Vušković je u ljeto 2025. iz Hajduka prešao u Tottenham, a odmah je posuđen HSV-u. Njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 40 milijuna eura, a već je odigrao i dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju. No, Spursi bi mogli tražiti još više novca, a procjenjuje se da će njegova vrijednost ići i do 100 milijuna eura.

Mladi branič ne žuri s odlukom o budućnosti. "Odluku o tome kako će se stvari dalje razvijati donijet ćemo nakon Svjetskog prvenstva", rekao je Vušković. Ipak, Bayern bi mogao ubrzati svoj interes i već ovog ljeta dovesti ga ako odluči prodati nekog od iskusnih stopera.
