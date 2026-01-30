Naši Portali
NISU PROŠLI

Trener De Zerbi mogao bi dobiti otkaz u Marseilleu nakon neuspjeha u Ligi prvaka

Ligue 1 - Olympique de Marseille v AS Monaco
ALEXANDRE DIMOU/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.01.2026.
u 15:00

Marseille je završio na 25. poziciji nakon grupne faze Lige prvaka, pa mu je razigravanje za plasman u osminu finala pobjeglo za jedno mjesto. U francuskom prvenstvu Marseille je na trećem mjestu sa sedam bodova manje od vodećeg PSG-a.

Talijanski nogometni trener Roberto De Zerbi mogao bi dobiti otkaz u Marseilleu, nakon što francuski klub nije uspio izboriti razigravanje za nokaut fazu Lige prvaka, objavili su britanski mediji.   

Marseille je završio na 25. poziciji nakon grupne faze Lige prvaka, pa mu je razigravanje za plasman u osminu finala pobjeglo za jedno mjesto. U francuskom prvenstvu Marseille je na trećem mjestu sa sedam bodova manje od vodećeg PSG-a. 

De Zerbi je na kormilo kluba s Velodromea stigao u ljeto 2024., i prošle sezone je predvodio Marseille do drugog mjesta u francuskom prvenstvu.

Tijekom trenerske karijere vodio je i Palermo, Sassuolo, Šahtar Doneck te engleski Brighton. Britanski mediji spominju ga kao jednog od kandidata za trenersku poziciju u Manchester Unitedu.
