SLOBODAN JE IGRAČ

Tottenham želi dovesti Raheema Sterlinga

London: Rahim Sterling zabio gol protiv Hrvatske za 1:0
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
30.01.2026.
u 15:29

Sterling je stigao u Chelsea u ljeto 2022. iz  Manchester Cityja u transferu vrijednom 56 milijuna eura. U prve dvije sezone na Stamford Bridgeu je odigrao 81 utakmicu, postigavši 19 pogodaka i 15 asistencija. Prošle sezone bio je na posudbi u Arsenalu,  gdje je u 28 susreta postigao tek jedan pogodak.

Londonski Tottenham želi u zimskom prijelaznom roku dovesti engleskog krilnog napadača Raheema Sterlinga (31), koji je postao slobodan igrač nakon što je ovog tjedna raskinuo ugovor s  Chelseajem, objavili su britanski mediji. 

Nakon isteka posudbe vratio se je u Chelsea, no ostao je izvan kruga prve momčadi. Posljednju natjecateljsku utakmicu odigrao je u svibnju prošle godine dok je bio na posudbi u Arsenalu

Tottenham nije jedini premierligaški klub koji pokazuje zanimanje za Sterlinga, za njega su zainteresirani i gradski rivali West Ham, Fulham te Crystal Palace. Prije dolaska u Chelsea igrao je za Liverpool i Manchester City, a u 396 utakmica u Premier ligi postigao je 123 gola, te se nalazi na 20. mjestu najboljih strijelaca u povijesti Premier lige. 

Za englesku reprezentaciju je u 82 nastupa postigao 20 pogodaka.
Ključne riječi
Raheem Sterling Tottenham

