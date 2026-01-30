Goretzka odlazi iz Bayerna na ljeto

Njemački reprezentativac Leon Goretzka, čiji ugovor s minhenskim Bayern ističe 30. lipnja, objavio je u petak da će napustiti klub ovog ljeta.

"Počašćen interesom velikih klubova, jasno sam odlučio, za sebe, da želim ostati u Bayernu do kraja sezone", objavio je 30-godišnji Goretzka na svom Instagram računu kasno u petak ujutro.

"Istovremeno, klub i ja smo se, nakon dobrih i konstruktivnih razgovora, dogovorili da će naše uspješno zajedničko razdoblje završiti ovog ljeta. Kao što sam ranije rekao, ovo je i pravo vrijeme da otvorim novo poglavlje: kao nogometaš i kao osoba2, dodao je Goretzka.

Prema pisanju njemačkih i španjolskih medija, Atlético Madrid je izrazio interes za dovođenje Goretzke prije kraja zimskog prijelaznog roka. Goretzka će biti slobodan igrač 1. srpnja.

"Ali prije toga, još uvijek ima puno toga za napraviti. Dajmo sve od sebe, zajedno, kako bismo ove sezone postigli maksimalan uspjeh s Bayernom i s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu! Jedva čekam!" zaključio je Goretzka.

Bayern, vodeći u Bundesligi nakon 19 kola, s osam bodova prednosti ispred Borussije Dortmund, još je uvijek u borbi za Njemački kup gdje ga 11. veljače čeka četvrtfinalni okršaj s Leipzigom.

U srijedu su završili grupnu fazu Lige prvaka na drugom mjestu, osiguravši izravnu kvalifikaciju za osminu finala, s prednošću igranja svih utakmica nokaut faze kod kuće.

Leon Goretzka je karijeru počeo u Bochumu gdje je postao profesionalac 2012., a zatim je godinu dana kasnije prešao u Schalke da bi se pridružio Bayernu u srpnju 2018.. S bavarskim klubom je osvojio Ligu prvaka 2020., kao i šest naslova prvaka Bundeslige.