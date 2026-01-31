BiH mediji: Mamić ima novi posao i već radi nešto što će odjeknuti i u Hrvatskoj

FK Sarajevo bi u samoj završnici prijelaznog roka mogao povući važan potez i realizirati zvučan transfer jer je Luka Menalo ozbiljna opcija za pojačanje.

Kako pišu mediji iz Bosne i Hercegovine, pregovori oko s Rijekom oko Menala već su u poodmakloj fazi, a na Koševu žele da se posao zaključi što je prije moguće.

Zoran Mamić, odnedavni savjetnik za sportski segment FK Sarajeva, dobro je upoznat s kvalitetama povremenog reprezentativca Bosne i Hercegovine te ga vidi kao pojačanje za momčad trenera Marija Cvitanovića.

S obzirom na to da krilni napadač ima važeći ugovor s Rijekom, Sarajevo bi za njegov dolazak moralo platiti odštetu. Menala se i ranije povezivao s dolaskom na Koševo, no tada se odlučio za transfer u Celje. Još je igrao za Široki Brijeg, Slaven Belupo, Dinamo i Olimpiju.

U aktualnoj sezoni Menalo je u dresu Rijeke odigrao 15 utakmica i HNL-u te zabio tri gola. Prijelazni rok u Bosni i Hercegovini traje do 6. veljače pa u Sarajevu imaju dovoljno vremena za realizaciju transfera.