Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOBRO JE UPOZNAT

BiH mediji: Mamić ima novi posao i već radi nešto što će odjeknuti i u Hrvatskoj

Sarajevo: Zoran Mamić u VIP loži prati utakmicu FK Sarajevo - HSK Zrinjski
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
31.01.2026.
u 09:05

Zoran Mamić, odnedavni savjetnik za sportski segment FK Sarajeva, dobro je upoznat s kvalitetama povremenog reprezentativca Bosne i Hercegovine te ga vidi kao pojačanje za momčad trenera Marija Cvitanovića.

FK Sarajevo bi u samoj završnici prijelaznog roka mogao povući važan potez i realizirati zvučan transfer jer je Luka Menalo ozbiljna opcija za pojačanje.

Kako pišu mediji iz Bosne i Hercegovine, pregovori oko s Rijekom oko Menala već su u poodmakloj fazi, a na Koševu žele da se posao zaključi što je prije moguće. 

Zoran Mamić, odnedavni savjetnik za sportski segment FK Sarajeva, dobro je upoznat s kvalitetama povremenog reprezentativca Bosne i Hercegovine te ga vidi kao pojačanje za momčad trenera Marija Cvitanovića.

S obzirom na to da krilni napadač ima važeći ugovor s Rijekom, Sarajevo bi za njegov dolazak moralo platiti odštetu. Menala se i ranije povezivao s dolaskom na Koševo, no tada se odlučio za transfer u Celje. Još je igrao za Široki Brijeg, Slaven Belupo, Dinamo i Olimpiju.

U aktualnoj sezoni Menalo je u dresu Rijeke odigrao 15 utakmica i HNL-u te zabio tri gola. Prijelazni rok u Bosni i Hercegovini traje do 6. veljače pa u Sarajevu imaju dovoljno vremena za realizaciju transfera.
Ključne riječi
Luka Menalo Zoran Mamić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!