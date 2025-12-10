Vrataru hrvatske reperezentacije prijetili su smrću, odlučio je koji će mu biti sljedeći potez

Posljednje razdoblje pretvorilo se u pravu noćnu moru za Dominika Kotarskog, vratara hrvatske nogometne reprezentacije. Iako je njegov Kopenhagen ostvario pobjedu, pogreška u utakmici petog kola Lige prvaka protiv Kairat Almatyja, uz nekoliko drugih slabijih partija, pokrenula je lavinu mržnje na društvenim mrežama. Situacija je eskalirala do te mjere da su 25-godišnji vratar i njegova obitelj počeli primati izravne prijetnje smrću, što je izazvalo šok u sportskoj javnosti. Danski klub odmah je stao u zaštitu svog igrača, osudivši prijetnje kao "potpuno neprihvatljive" te mu pružio punu podršku, uključujući pravnu pomoć. Cijeli je slučaj prijavljen i danskoj policiji, no gorak okus i osjećaj nesigurnosti su ostali.

Dok se Kotarski nosi s ovim nezapamćenim pritiskom, izlaz iz teške situacije nudi se iz njemu dobro poznatog okruženja. Interes za njegove usluge ne jenjava, a najuporniji je grčki velikan Panathinaikos. Klub iz Atene aktivno traži pojačanje na golmanskoj poziciji, a njihov proslavljeni trener, Španjolac Rafa Benitez, navodno je upravo u Kotarskom prepoznao idealnog čuvara mreže. Benitez inzistira na modernom profilu vratara koji je vješt u igri nogom, aktivno sudjeluje u izgradnji napada i preuzima odgovornost u prvoj fazi igre. Upravo te karakteristike krase Kotarskog, što ga čini prioritetnom metom španjolskog stručnjaka koji želi stabilizirati momčad.

Iako je Kotarski u Dansku stigao tek prošlog ljeta i s Kopenhagenom ima čvrst ugovor do 2030. godine, mediji bliski grčkom klubu navode kako bi se transfer mogao realizirati već ove zime. Konkretnih dogovora još nema, no Panathinaikos navodno intenzivno razmatra sve opcije kako bi ga doveo u svoje redove. Velika prednost hrvatskog vratara je njegovo iskustvo igranja u Grčkoj, gdje je s velikim uspjehom branio za PAOK prije odlaska u Dansku. To znači da mu ne bi trebalo vremena za prilagodbu na zahtjevnu ligu i specifičan nogometni mentalitet, što ga čini rješenjem koje bi odmah podiglo kvalitetu momčadi.

Njegov nogometni put bio je uistinu dinamičan. Rođen u Zaboku, ponikao je u Dinamovoj školi, da bi kao veliki talent 2018. godine prešao u omladinski pogon slavnog Ajaxa. Nakon kaljenja u Nizozemskoj i posudbe u Gorici, koja je kasnije i otkupila njegov ugovor, preselio je u grčki PAOK gdje se potpuno afirmirao i zaslužio transfer u Kopenhagen. Tržišna vrijednost trenutno mu se procjenjuje na devet milijuna eura, a s tri nastupa za Vatrene nada se da će u budućnosti preuzeti "jedinicu" od Dominika Livakovića.