NOGOMET

Znate li gdje je na današnji dan prije 17 godina bio Luka Modrić?

Serie A - Juventus v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
Tomislav Dasović
23.10.2025.
u 12:46

Na današnji dan, 23. listopada, prije 17 godina Dinamo je također igrao jednu europsku utakmicu, u istom natjecanju u kojemu igra i danas, samo što se ono tada još zvalo Kup Uefe.

Tako je Dinamo 23. listopada 2008. godine u Maksimiru svladao nizozemski NEC Nijmegen s 3:2. Plavi su poveli golom Mandžukića u 3. minuti, izjednačio je Dinamov Brazilac Carlos autogolom u 24., potom su gosti poveli pogotkom Janssena u 78., a onda je uslijedio veliki preokret: Balaban je u 81. minuti zabio za 2:2, a pobjedu plavima donio je Ivica Vrdoljak golom u 84. minuti.

Dinamo je tako u dramatičnoj završnici iščupao bodove, te je istodobno pratio što se događa u Udinama, gdje je gostovao njegov sljedeći europski suparnik – Tottenham. A tamo je u dresu Spursa protiv Udinesea nastupio – Luka Modrić. Bio mu je to tek drugi europski nastup za Spurse (prvoga je imao protiv poljske Wisle u Krakowu, bilo je 1:1), u kojemu je njegova momčad bila glatko poražena 0:2.

Tottenham je u toj utakmici vodio španjolski trener Juande Ramos, a Modrića je uveo u 46. minuti umjesto Kamerunca Assoua-Ekotta. No, Spursima nije bilo spasa; za Talijane su zabili legendarni napadači Di Natale i Pepe. Tako je Tottenham sljedeću utakmicu u skupini dočekao bez bodova, ali stvari je postavio na svoje mjesto 6. studenog 2008. godine, kada je na svom starom stadionu White Hart Lane razmontirao Dinamo s 4:0. U toj utakmici Modrić je na pozicije polušpice odigrao impresivnih 75 minuta.

Na žalost, Dinamo je te jeseni ostao samo na tri boda u skupini s pet klubova, izgubivši od Tottenhama 0:4., Spartaka iz Moskve 0:1 i Udinesea 1:2. Bio je posljednjeplasiran u skupini, a europsko proljeće dočekali su Udinese, Tottenham i NEC Nijmegen.
Ključne riječi
Tottenham Modrić Dinamo

IJ
index je smeće
13:09 23.10.2025.

ne znam a i B M K gdje je bio...

