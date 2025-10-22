Luka Modrić radi na spektakularnom transferu: Zvijezda vatrenih idućeg ljeta dolazi u Milan!

Prema informacijama koje donosi portal OneFootball, hrvatski kapetan Luka Modrić zajedno s Christianom Pulišićem, radi na dovođenju Matea Kovačića u Milan! Takav razvoj događaja sigurno ne bi bio po volji navijačima Intera, kluba u kojem je Kovačić ranije igrao, no engleski medij tvrdi da Modrić želi dovesti svog velikog prijatelja i kuma.

Navodi se kako bi transfer Kovačića mogao koštati Milan deset milijuna eura, a realizacija transfera očekuje se iduće ljeto jer nije u prvom planu kod Pepa Guardiole. Kovačić je nekoliko mjeseci bio izvan igre zbog operacije, a nakon povratka nije uspio uhvatiti pravi ritam, te sada čeka svoju priliku u dresu Manchester Cityja.

Hrvatski veznjak nastupio je u utorak u Ligi prvaka, odigravši nešto više od pola sata, ali jasno je kako će priliku morati čekati s klupe što mu nikako ne odgovara. Kovačić je važan kotačić u hrvatskoj reprezentaciji, stoga bi lako uoči idućeg Mundijala mogao promijeniti klupsku sredinu.