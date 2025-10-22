Naši Portali
SENZACIJA

Luka Modrić radi na spektakularnom transferu: Zvijezda vatrenih idućeg ljeta dolazi u Milan!

Stjepan Meleš
22.10.2025.
10:19

Hrvatski veznjak nastupio je u utorak u Ligi prvaka, odigravši nešto više od pola sata, ali jasno je kako će priliku morati čekati s klupe što mu nikako ne odgovara

Prema informacijama koje donosi portal OneFootball, hrvatski kapetan Luka Modrić zajedno s Christianom Pulišićem, radi na dovođenju Matea Kovačića u Milan! Takav razvoj događaja sigurno ne bi bio po volji navijačima Intera, kluba u kojem je Kovačić ranije igrao, no engleski medij tvrdi da Modrić želi dovesti svog velikog prijatelja i kuma.

Navodi se kako bi transfer Kovačića mogao koštati Milan deset milijuna eura, a realizacija transfera očekuje se iduće ljeto jer nije u prvom planu kod Pepa Guardiole. Kovačić je nekoliko mjeseci bio izvan igre zbog operacije, a nakon povratka nije uspio uhvatiti pravi ritam, te sada čeka svoju priliku u dresu Manchester Cityja.

Hrvatski veznjak nastupio je u utorak u Ligi prvaka, odigravši nešto više od pola sata, ali jasno je kako će priliku morati čekati s klupe što mu nikako ne odgovara. Kovačić je važan kotačić u hrvatskoj reprezentaciji, stoga bi lako uoči idućeg Mundijala mogao promijeniti klupsku sredinu. 

LE
Levanto
10:53 22.10.2025.

Taj Kovačić je dignut u visine, a nikad ni bija pravi igrač. Isto ko Halilović. Bezlični kako su igrali.

Zagreb: Ivica Olić održao je konferenciju za medije
Premium sadržaj
IZBORNIK U-21 ZA VL

Ivica Olić: Jednak broj Hrvata žive u inozemstvu, zašto to ne iskoristiti? Novi Modrić se neće pojaviti slučajno

- Znamo da imamo relativno malu bazu kod kuće, koja je proteklih desetak godina postala još manja jer je takva demografska slika Hrvatske, a imamo jednak broj Hrvata koji žive u inozemstvu – zašto ne bismo to iskoristili? Želimo razvijati svoje igrače, ali istodobno ne smijemo zatvarati vrata onima koji mogu pomoći i koji imaju hrvatsko srce, ma gdje odrasli.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Video sadržaj
3
VAŠE MIŠLJENJE

ANKETA Podcjenjuju li Fifa i kladionice hrvatsku nogometnu reprezentaciju ili ne?

Hrvatska je u kontekstu globalnog procjenjivanja snage svojevrsni paradoks, posebice sada ususret novom svjetskom prvenstvu, budući da je riječ o reprezentaciji koja je već godinama na papiru negdje oko 10. mjesta na svijetu, no kad je najvažnije niže rezultate kao da je Top 3 reprezentacija svijeta. I to ju u neku ruku čini neobičnom pojavom pri raznim metrikama utvrđivanja kvalitete i uspjeha, posebice pri predviđanjima

