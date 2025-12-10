Cannavaro Englezima rekao "svoju istinu" o Dinamu pa iznio veliku laž!

Fabio Cannavaro u listopadu ove godine preuzeo je reprezentaciju Uzbekistana, što mu je prvi angažman na klupi nakon Dinama. Talijanski strateg tako će imati priliku voditi Uzbekistan na Svjetskom prvenstvu, protivnici će mu sigurno biti Portugal i Kolumbija, dok će posljednjeg protivnika u skupini tek doznati.

U razgovoru za Guardian opisao je svoju trenersku karijeru.

- Imao sam trenersku karijeru koja je bila vrlo različita od drugih. Jednog dana me bivši talijanski izbornik Marcello Lippi nazvao i rekao: 'Želiš li doći i trenirati moju momčad u Kini [Guangzhou]? Želio bih biti sportski direktor.' Bio sam u Dubaiju kao pomoćni trener, on me uvjerio i otišao sam. No rekao sam mu: 'Poznajemo se, znaš mene, a ja tebe. Ti ćeš biti sportski direktor, a ja ću biti trener.' Nakon tri mjeseca, međutim, posvađao se s klubom i otišao. Mislili su da sam samo njegov pomoćni trener pa su otpustili i mene. Bili smo na vrhu lige i došli do osmine finala Azijske Lige prvaka. Kasnije je ta momčad osvojila ligu i Azijsku Ligu prvaka. Možete zamisliti moju frustraciju, započeo je Cannavaro pa nastavio:

- Što se dogodilo potom? Jedan prijatelj, sportski direktor, uvjerio me da preuzmem Benevento u Serie B. Nisam poznavao tu ligu, ali sam mu vjerovao. Međutim, momčad je imala previše problema. Sjećam se utakmice protiv Ternane, u prvom poluvremenu smo igrali fantastično, ali u drugom poluvremenu nismo više mogli stajati na nogama. Kasnije sam saznao da sam imao četiri igrača s Covidom, a nitko mi to nije rekao. Čudne ozljede, situacije koje nisu bile lake. Predsjednik me otpustio. Zatim je došao Udinese i mislio sam da je to pravi trenutak: fantastičan klub, sjajna uprava. Spasili smo klub, a na kraju je nešto pozitivno postalo negativno, rekao je Cannavaro, a zatim ispričao "svoju istinu" o Dinamu.

- Ista priča dogodila mi se u Dinamu iz Zagreba. Sportski direktor koji me doveo je bio otpušten i rekao sam im: 'Nakon mog prvog poraza otpustit ćete i mene. ' Rekli su da neće, ali naravno, nakon jednog poraza su me otpustili. Našao sam se u tom negativnom ciklusu i osjećao se čudno, obeshrabreno. Pomislio sam: 'Kako je to moguće? Svi ostali mogu biti treneri, a ja ne mogu pronaći ništa?' Htio sam ostati u Italiji, ali onda je došla prilika za Svjetsko prvenstvo. To nema cijenu. Imao sam i druge ponude, ali nikad ih nisam razmatrao. Ovu sam prihvatio jer je to mlada reprezentacija, s talentiranim mladim igračima. Savez puno ulaže u akademije širom Uzbekistana i proizvode dobre igrače. Reprezentacije do 17, 19 i 23 godine gotovo uvijek pobjeđuju u Aziji. To mi je bilo važno, rekao je Cannavaro.

Istine radi, provjerili smo točnost njegovih navoda i ispada da to što je rekao o Dinamu nije u skladu s činjenicama. Marko Marić klub je napustio 9. veljače, a Cannavaro je ostao još točno dva mjeseca. U tom je razdoblju prvo jedva prošao Bjelovar u Kupu (Dinamo gubio 1:2, pa preokrenuo na 3:2.). Nakon toga je u preostalih devet utakmica upisao tri pobjede, dva remija i tri poraza. I sva tri poraza bila su teška: protiv Rijeke (0:4) i Istre (0:3) rezultatski teška, a protiv Osijeka na Maksimiru poraz je bio težak jer je značio ispadanje iz Kupa.