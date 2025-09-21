Naši Portali
ZAŠTIĆEN NA KLUPI

Znate li koliku otpremninu Hajduk treba platiti Garciji ako mu uruči otkaz? Iznos je ogroman

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
21.09.2025.
u 10:41

Nakon ove serije krenule su priče i o budućnosti Garcije na klupi Hajduka. No, ovaj Urugvajac može biti miran jer se zaštitio ugovorom. Germanijak navodi da bi mu Hajduk u slučaju otkaza trebao isplatiti čak milijun eura odštete.

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk. U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2.

- Igrači znaju u čemu se moramo popraviti. U procesu smo i igrači nisu bili u panici u prvom dijelu, ali moramo više kažnjavati protivnike - rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Nakon ove loše serije krenule su priče i o budućnosti Garcije na klupi Hajduka. No, ovaj Urugvajac može biti miran jer se zaštitio ugovorom. Germanijak navodi da bi mu Hajduk u slučaju otkaza trebao isplatiti čak milijun eura odštete.

Inače, Garcia nije bio izbor novog sportskog direktora Gorana Vučevića nego je taj ugovor sklopljen u vrijeme dok je taj posao obavljao njegov prethodnik Francois Vitali.

Hajduk Gonzalo Garcia

Avatar rubinet
rubinet
11:11 21.09.2025.

Zašto nisu doveli Carevića ?

