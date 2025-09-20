Hoće li Zvone Boban nagraditi dinamovce za pobjedu nad Hajdukom? 'Itekako smo dobro plaćeni'

Kakva je to bila dominacija Dinama na Poljudu, kako uvjerljiva i pragmatična izvedba i na kraju – kakvi pogoci! Plavi su u prvom ovosezonskom, a ukupno 246. izdanju najvećeg derbija hrvatskog nogometa, svladali Hajduk s 2:0 i tako se odvojili na vrhu prvenstvene ljestvice s tri boda prednosti ispred Splićana.

Nastavila se tako prilično neuobičajena tradicija u derbijima Hajduka i Dinama; naime, u posljednjih 12 derbija gost je upisao sedam pobjeda, a domaćin tek tri. Dinamo je pak u posljednjih pet nastupa na Poljudu u prvenstvu i u Kupu ostvario četiri pobjede.

- Zaslužena pobjeda, čestitam svojim igračima. U prvom poluvremenu bili smo podjednaki. Mi smo imali prvu priliku, Ivušić je vrlo dobro obranio šansu Belje. Hajduk je potom imao inicijativu, ali mi smo zabili pogodak koji je po meni presudio. U drugom poluvremenu bili smo dobri. Mislim da smo zaslužili pobjedu pred prelijepim dekorom. Čestitam Hajduku, bili su fer i korektni – izjavio je Dinamov trener Kovačević, a na pitanje je li mu ovo najveća pobjeda u karijeri odgovorio je:

- Imao sam tu solidnih utakmica s Varaždinom ili Slaven Belupom. Ovo mi je prva pobjeda na Poljudu, ali nisam tu ja bitan.

Hoće li predsjednik Boban nagraditi stručni stožer i igrače posebnim premijama?

- Imamo jako dobre uvjete. Nije sve u novcu. I te kako dobro smo plaćeni.

Hajduku niste puno dopustili?

- Napokon da naša krila odigraju dobro. Znao sam da u Hoxhi ima ‘eksploziva’, a Bakraru očito leži Poljud.

Što može Dinamo u Europi?

- Jedva sam čekao da Europa krene. Mi možemo samo rasti. Imamo širok kadar, ali zna se tko je u prednosti. Igrat ćemo svaka tri dana. Moram pohvaliti cijeli stožer, nemamo nijednog ozlijeđenog igrača. Svi rade dobro, zato sam bio tužan nakon poraza od Gorice, kojemu nisam pridavao važnost, jer sam znao da je to bio samo loš dane. Bilo je bitno da pokažemo karakter - zaključio je Kovačević.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia bio je upitan na press konferenciji osjeća li se odgovornim za poraz.

- Svi imamo odgovornost, uključujući i mene. Dolazili smo u zadnju trećinu, ali tu nismo bili dobri. Moramo nastaviti raditi i pokušati napredovati u nekim stvarima - rekao je Garcia, a na pitanje o prvom pogotku Dinama odgovorio je:

- Mislim da su prvi i drugi gol različiti. Kod prvog gola Dinama mi smo bili u najboljem momentu, ali smo zaredali s pogreškama i dopustili Hoxhi da šutira. Kod drugog gola izgubili smo loptu nakon našeg auta. Šarlija i Edgar su ga gurali prema strani, ali udarac je bio odličan.