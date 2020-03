Znate li da naši tenisači imaju ritual dobrodošlice? 'Nadam se da će biti blagi prema meni'

Hrvatski teniski reprezentativci u intenzivnim su pripremama za susret Davisova kupa protiv Indije koji se u petak, 6. i subotu 7. ožujka igra u zagrebačkom Domu sportova.

Brojni obožavatelji tenisa imaju rijetku priliku vidjeti naše reprezentativce na domaćem terenu. Još rjeđu priliku imamo za zaviriti u slobodne trenutke naših tenisača.

Za dobru formu naših igrača uz trenere zaslužan je i dr. Igor Borić koji uz ostalo slaže i menu u kojem se malo toga prepušta slučaju.

– Kako bi prehranom omogućili funkcioniranje tijela na razini potrebnoj za dobre sportske rezultate, sportašima, u svakome od obroka obvezno trebaju biti zastupljene sve potrebne hranjive tvari. Riječ je dakle, o balansiranom obroku kojim u tijelo treba unijeti sve što je organizmu potrebno za normalno funkcioniranje i povećani sportski napor! – ističe dr. Igor Borić i dodaje:

– Kako bi tijelo uspjelo kvalitetno iskoristiti unesenu hranu, njen unos raspoređujemo na više obroka, ovisno o rasporedu i intenzitetu treninga, odnosno mečeva. Osim tri glavna obroka, tenisači uzimaju i međuobroke te obavezno, za vrijeme i nakon sportske aktivnosti, dozvoljene dodatke prehrani za nadoknadu izgubljenih elektrolita i bržu regeneraciju tkiva. Uz zagorski kravlji sir za doručak, tu su žitarice, razne juhe, piletina i govedina te mnogo povrća i ugljikohidrata. Nakon dobrog treninga igrači se nagrade i palačinkama koje obožavaju!

Borna Gojo i Nino Serdarušić reprezentaciji su se priključili nedavno. Oni su neprikosnoveni kraljevi video igrica uz koje provode slobodne trenutke.

– Onu koju svi najviše obožavamo i stalno ju igramo je Fifa. Moram biti pošten i reći iako mi dobro ide, da gubim za jednu utakmicu trenutno, pa teška srca priznajem da nisam najbolji u našoj ekipi. U moju obranu ide to što nema Hajduka pa ne mogu igrati sa svojom momčadi. To je za mene dosta veliki problem, ali siguran sam u pozitivan rezultat do kraja tjedna! – otkriva Borna Gojo.

Uz igrice boravak na svježem zagrebačkom zraku svog rodnog grada voli Nino Serdarušić:

– Kada imamo malo slobodnog vremena, volimo prošetati do grada budući da smo smješteni u centru pa nam je šetanja od pola sata do sat vremena gradom prije spavanja ušla pod mali večernji ritual.

U reprezentaciji ne nedostaje šala i veselih trenutaka. Običaj je da novi član ima svojevrsni glazbeni ritual dobrodošlice. Ovog puta to očekuje osebujnog Matiju Pecotića koji je završio prestižni fakultet Princeton u SAD-u, a samo za ovu priliku otkrio kako izvrsno svira klavir. Na opće oduševljenje cijelog stožera odsvirao je nekoliko skladbi i podučio osnovama kolegu Serdarušića.

– Ja sam prvi put na okupu s dečkima i mogu reći da smo zaista vesela i skladna ekipa. Bornu i mene očekuje mala zabava dobrodošlice. Na mene je ove godine pao red budući da je to mali ritual u ekipi da na večeri moram otpjevati nešto po izboru ekipe. Nadam se da će biti blagi prema meni.

Do susreta protiv Indije dijeli nas svega nekoliko dana. Uz tenis su uvijek zanimljive priče o ritualima koje ima i osvajač Australian Opena u paru, naš Mate Pavić.

– Nisam baš jutarnji tip, volim duže odspavati, pa mi jutarnji treninzi teže padaju. Svaki igrač ima neke svoje male rituale prije ili poslije mečeva. Ja se na turnirima recimo tuširam pod istim tušem u svlačionici. Kada dođem na turnir i kada se prvi put tuširam na jednom tušu, do kraja turnira se tuširam na tom mjestu. Također, kada izlazim na teren uvijek sam na istoj strani klupe. To su sitne stvari koje s vremenom prerastu u automatizam i kasnije ni ne razmišljam o tim stvarima već mi se stvori navika da bi to tako trebalo ići!

Ulaznice za Davisov kup susret Hrvatska – Indija mogu se kupiti u sustavu Ulaznice.hr. Prvi mečevi počinju u 15 sati 6. i 7. ožujka.

>> Pogledajte video: Noć hrvatskog tenisa u Westinu