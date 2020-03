Slavni Hrvat bez straha od koronavirusa: Idem u Italiju! Od prehlade su stvorili svjetski problem

Koronavirus komplicira život sve više i u Europi. A sve to prenijelo se i na sportska borilišta, pa i na nogomet. Kako je taj virus u Europi najrašireniji u Italiji, tako talijansko nogometno prvenstvo zbog odgoda utakmica ima najviše problema. Talijanska liga odlučila je pratiti savjete vladajućih struktura i u gradovima sjeverne Italije u kojima je koronavirus najpristuniji počela je odgađati utakmice.

Moji nisu bolesni

Slike pokazuju da su ulice u tim gradovima prilično prazne, bilo je grozničavog kupovanja namirnica, no naš nekadašnji reprezentativac koji je i dalje usko vezan uz Italiju, pa i Atalantu iz Bergama koja je u toj “opasnoj” zoni, drži da se sa svime oko tog virusa pretjeralo. Prvo smo ga pitali za zdravlje.

- Ha-ha, nemam problema, već sam neko vrijeme u Rijeci, završavam neke privatne poslove. Ali, ne bojim se virusa, pa idem danas u Italiju, zbog poslova moram otići u Udine. Više od virusa brine me da ne bude nekakvih gužvi zbog toga na granici. Ma, od nekakve prehlade stvorili su svjetski problem - kazao nam je Igor Budan i dodao:

- Nitko od ljudi koje znam u Italiji nije obolio.

No, očito je u Italiji strah od virusa ostavio ili će tek ostaviti veliki utjecaj na nogomet.

Pratim što se događa i sve to izazvalo je dosta polemika oko cijelog prvenstva. Zbog odgoda utakmica doveli su se u konfuziju, imaju problema s kalendarom natjecanja, puno je utakmica pred talijanskim klubovima, i to ne samo u prvenstvu već i u europskim natjecanjima. Sad vidim da su našli nekakav kompromis da bi se odgođeni derbi Juventus - Inter trebao igrati 9. ožujka. Neke su utakmice već odgođene za 13. svibnja - priča Budan.

No, tu nije kraj problemima. Nova odredba talijanske vlade suspendirala je sva sportska događanja do 8. ožujka u regijama zahvaćenim koronavirusom. To bi značilo da će se sve utakmice u Lombardiji, Venetu i Emiliji Romagni igrati iza zatvorenih vrata ili se uopće neće igrati, a radi se o utakmicama Atalanta - Lazio, Bologna - Juventus i Inter - Sassuolo. Klubovi bi radije odgodu nego da igraju pred praznim tribinama. No, problem je što nema baš slobodnih termina.

- Puno je nezadovoljstva zbog ljudi koji odlučuju. Mene se ne pita, ali da odlučujem, dao bih da se igra normalno, pa neka svaki gledatelj odluči hoće li doći na stadion ili će ostati kod kuće. I uvjeren sam da bi na derbiju Juventus - Inter stadion bio pun. Problem je u tome što nije korektno da jedni igraju, a drugi ne igraju, zato je Gattuso, trener Napolija, već sada prvenstvo proglasio falsificiranim. Nezadovoljni su i u drugim klubovima, nije isto utakmicu igrati danas ili za dva-tri mjeseca, pitanje je u kakvoj će tada formi biti momčadi, tko će u međuvremenu dobiti kartone, ozlijediti se - kaže Budan.

Dinamo je u Ligi prvaka igrao protiv Atalante, igrali su mladi i svoju Ligu prvaka mladih, pa su i Dinamo i Atalanta u tom natjecanju “klinaca” otišli u nokaut-fazu. Dinamo će u srijedu igrati protiv Bayerna u Münchenu, ali Atalanta neće protiv Lyona, ta je utakmica odgođena, kao i ona između mladih momčadi Intera i Rennesa.

Nije to vaterpolo ili plivanje

- Nisam ni znao da je i ta utakmica odgođena, a još mi je manje jasno zbog čega su je odgodili. Pa u sportski centar Atalante na utakmice Lige prvaka mladih dođe 200 ljudi. Shvatio bih da je riječ o vaterpolu ili plivanju pa da su svi u zatvorenom, ali ovako vani doista ne vidim nikakvu opasnost.

Ne zapne li zbog tog virusa na nekoj granici kad bude išao u Italiju ili se vraćao iz nje, Budan će na naše stadione.

- Kod nas je sve u redu, zar ne, neće valjda biti nekakvih problema oko derbija Hajduka i Dinama koji se igra u srijedu jer planiram ići gledati taj derbi, a onda i onaj između Rijeke i Hajduka - pričao nam je Igor Budan koji će i dalje pratiti što se događa u talijanskom prvenstvu u kojem je očito već propalo pravilo da se u posljednjim kolima sve utakmice igraju u istom terminu. A odgode li još koju utakmicu u kolima koja slijede, više neće imati ni slobodnih srijeda da se te utakmice naknadno odigraju. Bit će “veselo”, a klubovi su sve nezadovoljniji.

