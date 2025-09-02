Naši Portali
KONTROVERZA SE NASTAVLJA

Zlatna boksačica koju optužuju da je muško zbog testiranja spola odustala od SP-a

02.09.2025.
u 17:30

Prema posljednjim informacijama, Lin neće nastupiti u Liverpoolu, iako izvor nije naveo razloge za takvu odluku

Tajvanska boksačica Lin Yu-Ting (29), aktualna olimpijska pobjednica iz Pariza, neće nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu koje organizira Svjetska boksačka organizacija (World Boxing), potvrdio je izvor iz Tajvanskog boksačkog saveza za Reuters.

World Boxing je u kolovozu objavio da će sve sudionice prvenstva morati proći provjeru spola, što je dio nove službene procedure uoči početka natjecanja. Ova odluka donesena je godinu dana nakon što su se Lin i Alžirka Imane Khelif, obje zlatne na Olimpijskim igrama u Parizu, našle u središtu kontroverzi vezanih uz njihov spol i pravo nastupa u ženskoj konkurenciji.

Dok je Khelif pokrenula žalbu pred Arbitražnim sudom za sport (CAS) kako bi ukinula obavezni postupak, iz tajvanskog tabora u početku su stizale drugačije poruke. Trener Tseng Tzu-Chiang 21. kolovoza izjavio je: "Ona ne razmatra odustajanje od natjecanja zbog novog testa za utvrđivanje spola. Predat ćemo sve relevantne dokumente koje organizatori traže kao dio uobičajenog postupka." Ipak, prema posljednjim informacijama, Lin neće nastupiti u Liverpoolu, iako izvor nije naveo razloge za takvu odluku.

Za razliku od nje, Khelif želi nastupiti, ali odbija pristati na novu provjeru spola. Njezin zahtjev za ukidanjem odluke Svjetskog boksa CAS je odbio, dok žalbeni postupak i dalje traje. Svjetsko prvenstvo održat će se od 4. do 14. rujna u Liverpoolu, a bit će prvo u organizaciji World Boxinga, koji je ove godine preuzeo ulogu krovne svjetske boksačke federacije umjesto Međunarodnog boksačkog saveza.

Lin Yu-ting Boks Borilački sport

