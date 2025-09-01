Naši Portali
KONTROVERZNA ALŽIRKA

Boksačica koju optužuju da je muškarac na sudu osporava testiranje spola, evo o čemu se radi

FILE PHOTO: ChangeNOW 2025 summit at the Grand Palais in Paris
Sarah Meyssonnier/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.09.2025.
u 21:20

CAS je 1. rujna odbacio zahtjev za obustavu izvršenja odluke World Boxinga dok se slučaj ne raspravi, no još nije donio odluku o saslušanju.

Olimpijska boksačka pobjednica Alžirka Imane Khelif osporila je na Sportskom arbitražnom sudu u Lausannei nove propise Međunarodne boksačke federacije (World Boxing) koji uvode testiranja spola za sve sudionike na njezinim natjecanjima. Boksačka federacija je od 20. kolovoza uvela testiranja spola za sve sudionike na njezinim natjecanjima.

Nova politika prvi put će se primijeniti u ženskim boksačkim kategoriji na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu, od 4. do 14. rujna, dok testiranja za natjecatelje u muškoj kategoriji na svim natjecanjima Svjetskog boksačkog saveza kreću od 1. siječnja 2026. Alžirska boksačica je podnijela žalbu Arbitražnom sportskom sudu (CAS) u kojoj se protivi testiranju i traži od CAS da je proglasi podobnom za sudjelovanje na SP-u bez testiranja.

CAS je 1. rujna odbacio zahtjev za obustavu izvršenja odluke World Boxinga dok se slučaj ne raspravi, no još nije donio odluku o saslušanju.

Rasprava o pitanju spola privukla je veliku pozornost na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, gdje su Alžirka Imane Khelif i tajvanska boksačica Lin Yu-ting osvojile zlatne medalje u svojim kategorijama, premda su godinu dana ranije bile diskvalificirane sa ženskog Svjetskog prvenstva jer je testovima "dokazano da imaju XY kromosome.

Ključne riječi
Borilački sport Boks Imane Khelif

