POČIVALA U MIRU

Šok u susjedstvu: Osvajačica brojnih medalja umrla u 26. godini! Prije tjedan dana postala je majka

Facebook screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.09.2025.
u 13:10

Neda je imala vrlo uspješnu sportsku karijeru, osvojila je brojne medalje na državnim i međunarodnim judo natjecanjima, a vrlo mlada ušla je u trenerski svijet

Neda Davidović, mlada i uspješna sportska djelatnica iz Srbije, točnije iz Pančeva i osvajačica brojnih medalja u džudu, preminula je u 26. godini života, javljaju tamošnji mediji. Neda je imala vrlo uspješnu sportsku karijeru, osvojila je brojne medalje na državnim i međunarodnim džudo natjecanjima, a vrlo mlada ušla je u trenerske vode kojima je uspješno zaplovila.

Najveći uspjeh u trenerskom poslu postigla je krajem 2023. godine, kada je Judo klub Tamiš osvojio brončanu medalju na seniorskom ekipnom prvenstvu Srbije, iako su djevojke koje su sudjelovale na ovom natjecanju u prosjeku imale tek 16,5 godina.

Cijela ova priča ukazivala je na to da Neda radi odličan posao te da je pred njom vrlo uspješna i perspektivna trenerska karijera. Nažalost, sudbina se okrutno poigrala i htjela je drugačije. Ono što je posebno tužno jest to što se Neda krajem travnja udala za svog dugogodišnjeg partnera Bogdana, a prije samo sedam dana rodila je djevojčicu Danicu.

DA
dallas1974
14:14 02.09.2025.

Opet nedostaje podataka. Od čega je umrla? Tumor, nesretan slučaj, samoubojstvo? Ne želim pogađati, želim pročitati činjenice.

Avatar Tutifruti
Tutifruti
18:49 02.09.2025.

:( ...od mozdanog udara..

MA
marinalučica
20:22 02.09.2025.

Ima li šta nova kod Bage?

