Šok u susjedstvu: Osvajačica brojnih medalja umrla u 26. godini! Prije tjedan dana postala je majka

Neda Davidović, mlada i uspješna sportska djelatnica iz Srbije, točnije iz Pančeva i osvajačica brojnih medalja u džudu, preminula je u 26. godini života, javljaju tamošnji mediji. Neda je imala vrlo uspješnu sportsku karijeru, osvojila je brojne medalje na državnim i međunarodnim džudo natjecanjima, a vrlo mlada ušla je u trenerske vode kojima je uspješno zaplovila.
Da tragedija bude još veća, pre samo sedam dana postala majka https://t.co/ST3YhX9L7O#nedadavidovic #srbija #pancevo #sport #vestiizsvetasporta #srbijadanas #klikispredsvih #info— Srbija Danas (@Srbija_Danas) September 2, 2025
Najveći uspjeh u trenerskom poslu postigla je krajem 2023. godine, kada je Judo klub Tamiš osvojio brončanu medalju na seniorskom ekipnom prvenstvu Srbije, iako su djevojke koje su sudjelovale na ovom natjecanju u prosjeku imale tek 16,5 godina.
Cijela ova priča ukazivala je na to da Neda radi odličan posao te da je pred njom vrlo uspješna i perspektivna trenerska karijera. Nažalost, sudbina se okrutno poigrala i htjela je drugačije. Ono što je posebno tužno jest to što se Neda krajem travnja udala za svog dugogodišnjeg partnera Bogdana, a prije samo sedam dana rodila je djevojčicu Danicu.
Opet nedostaje podataka. Od čega je umrla? Tumor, nesretan slučaj, samoubojstvo? Ne želim pogađati, želim pročitati činjenice.