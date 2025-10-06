Naši Portali
POVRATAK OTPISANOG

Zlatko Dalić vratio je prekriženog hrvatskog nogometaša! Veliki preokret dogodio se u vatrenima

Zagreb: Konferencija za medije izbornika Zlatka Dali?a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/11
06.10.2025.
Reprezentacija se okupila u ponedjeljak 6. listopada u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja u Češku 8. listopada. Odmah nakon utakmice s Češkom, koja je zakazana za 9. listopada, Vatreni se vraćaju u Zagreb i odmah nastavljaju put za Varaždin gdje ih 12. listopada čeka susret s Gibraltarom.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, aktivirao je pretpozive Luki Sučiću i Ivanu Smolčiću koji će se tako priključiti Vatrenima na okupljanju za predstojeće listopadske utakmice u okviru kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi, objavio je HNS na web stranicama. 

Svjetske brončane očekuju ispiti protiv Češke (9. listopada u Pragu) i Gibraltara (12. listopada u Varaždinu), a izbornik Dalić odlučio je popisu pozvanih igrača priključiti Ivana Smolčića i Luku Sučića.

Nakon listopadskih izazova, Vatrene očekuju još dvije utakmice u studenome (Farski otoci, Crna Gora). U skupini L trenutačno vodi Hrvatska s 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski otoci i Crna Gora s po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove.

Ključne riječi
Luka Sučić hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

