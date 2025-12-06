Luka je spreman za peto i zadnje Svjetsko prvenstvo! Ući će u još jedan krug besmrtnih...

Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će ujedno i posljednji nastup Luke Modrića na najvećemu nogometnom natjecanju jer, koliko god hrvatski kapetan bio dugovječan, teško da će izdržati do SP-a 2030. godine. Luki će ovo biti već peti nastup na Svjetskom prvenstvu, propustio je samo SP 2010., na koji se nismo kvalificirali. Zanimljivo, od svih nogometaša koji će nastupati na idućem Mundijalu, samo su trojica ujedno bila na travnjaku na SP-u 2006. godine – Portugalac Cristiano Ronaldo, Argentinac Lionel Messi te, pogađate, naš Luka Modrić. Ronaldo i Messi postat će prvi nogometaši s nastupima na šest različitih Svjetskih prvenstava, dok će se Luka pridružiti legendarnom Lotharu Matthäusu te Meksikancima Rafi Marquezu, Antoniju Carbajalu i Andrésu Guardadu, koji su igrali na pet Mundijala.

Ako se vratimo još malo na čudesni trio Modrić – Messi – Ronaldo, Argentinac je kao dio aktualnog svjetskog prvaka jedini od ova tri velikana koji je osvojio naslov na SP-u. Međutim, ako gledamo po medaljama, Modrić i Messi imaju po dvije; Modrić srebro (2018.) i broncu (2022.), a Messi zlato (2022.) i srebro (2014.), a Ronaldo nijednu medalju. Najbliže je CR7 bio medalji na Svjetskom prvenstvu 2006. godine kad su Portugalci završili na četvrtom mjestu nakon poraza od domaćina Njemačke u utakmici za broncu. Što se tiče individualnog učinka, ne vrijedi uspoređivati golove i asistencije s obzirom na razlike u pozicijama, ali možemo uspoređivati nagrade. Zlatnu loptu Svjetskog prvenstva, to jest nagradu za najboljeg igrača turnira, Messi je osvojio dva puta (2014. i 2022.), dok ju je Modrić osvojio 2018. godine na SP-u u Rusiji. Tako su, dakle, u proteklom desetljeću samo Messi i Modrić bili osvajači. Cristiano Ronaldo nijednom nije osvojio neku individualnu nagradu na svjetskim prvenstvima. Kad gledamo igrače po broju osvojenih trofeja na svjetskim prvenstvima, na vrhu je nedodirljivi Pele, jedini nogometaš s tri naslova svjetskog prvaka, a nakon toga ga slijedi plejada od 20 Brazilaca i Talijana (te jednog Argentinca) s po dva naslova. Međutim, broj osvojenih naslova ipak više odražava momčadsku nego individualnu kvalitetu. Stoga možemo reći da su Messi i Modrić, a nešto manje i Ronaldo, s obzirom na svoju dugovječnost i utjecaj na svoje momčadi, definitivno među najutjecajnijim i najboljim igračima u povijesti svjetskih prvenstava. I baš će zato 'posljednji ples' ovih triju legendi u poznim godinama biti jedna od najvećih i najzanimljivijih priča nadolazećeg Mundijala.

Luka Modrić pri samom je vrhu i po broju odigranih utakmica na Svjetskim prvenstvima. S trenutačnih 19 utakmica dijeli osmo mjesto, a dođe li Hrvatska do četvrtfinala, probio bi se na treće mjesto, odnosno ispred njega ostali bi samo Cristiano Ronaldo (trenutačno na 22) i Lionel Messi (26 utakmica). Što se pak tiče ostalih Hrvata, prvi do Luke Modrića je Ivan Perišić, koji je dosad odigrao 17 utakmica na Svjetskim prvenstvima (2014., 2018. i 2022.), a zatim slijede Lovren (16) i Mateo Kovačić (15).

Kada sljedeće ljeto Modrić zaigra na sjevernoameričkom tlu, hrvatski kapetan imat će 40 godina i devet mjeseci te će tako ući među pet najstarijih nogometaša u povijesti SP-a, a zabije li pogodak, postat će drugi najstariji strijelac Mundijala, odnosno prvi do legendarnog Kamerunca Rogera Mille, koji je imao 42 godine kada je zabio Rusiji na Svjetskom prvenstvu 1994. godine.

Kad smo kod Lukinih nestvarnih dosega u dresu reprezentacije, spomenimo i da je hrvatski kapetan blizu brojke od 200 nastupa za reprezentaciju. Zasad, sa 194 nastupa, dijeli peto mjesto na ljestvici svih vremena, ali već nakon SP-a trebao bi ući u TOP 3, odnosno dosegnuti magičnu brojku 200. Jer, u ožujku Hrvatsku očekuju dvije pripremne utakmice u sjevernoj Americi, zatim ćemo barem jednu prijateljsku, možda i dvije, odigrati krajem svibnja, odnosno početkom lipnja, a onda nas očekuju i tri utakmice u skupini na SP-u. Nakon kojih će Luka, doslovno postati besmrtan, jer 200 nastupa u reprezentativnom dresu mogu dosegnuti samo najveće nogometne legende.