Mladost opet na vrhu tablice

Luda i neizvjesna bitka u ragbijaškom prvenstvu nastavila se i u 6. kolu, nakon kojeg se Mladost vratila na vrh, a Nada je sustigla Sinj, koji ima utakmicu manje, te su četiri momčadi u šest bodova!

Mladostaši su prvo mjesto preuzeli preskočivši Sinj nakon gostujuće pobjede u gradskom derbiju protiv Zagreba 22:12 (10:0). Buljanović je iz kaznenog udarca rano doveo Mladost u vodstvo 3-0, a u 16. minuti Jurišić je zabio, a Buljanović pretvorio za 10:0.

Odmah početkom nastavka, u 45. minuti, Kostić je položio, a Vranešević pretvorio za 7:10, ali u 49. Dario Oxenham postiže svoj prvi zgoditak za 7-15, a potom u 55. minuti i drugi, koji je Buljanović pretvorio za 7:22. Zagrebaši su tek polaganjem Kelleta u 76. minuti ublažili poraz.

Nada je također slavila kao gost, i to protiv Makarske 21-12 (14-0). Prednost su Splićani stekli u prvom poluvremenu polaganjima Mitrovića i Đereka, pri čemu je oba pretvorio Plazibat.

U drugom je dijeli zabio i Rudić, a Plazibat još jednom pretvorio, dok su za Makarane zgoditke postigli Svaguša i Čondić, uz jedno pretvaranje Xakwane.

Mladost ima 16 bodova, Sinj uz utakmicu manje i Nada po 13, Zagreb 10, a Makarska 2.