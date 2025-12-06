Trebamo li se bojati Paname i Gane? Ni s jednima ni s drugima još nikad nismo igrali...

Bit će ovo prvi put da Hrvatska igra protiv Paname, trenutačno 30. reprezentacije svijeta. Panama je u proteklih desetak godina izgradila svoje ime na sjevernoameričkoj nogometnoj sceni, na kojoj se vrlo često nadmeće s Kostarikom za titulu četvrte najbolje reprezentacije tog kontinenta, naravno nakon tri domaćina nadolazećeg Mundijala. Panama je svoje ime izgradila na pragmatičnom nogometu. Čvrsti defenzivni blokovi, kontranapadi i kompaktnost u obrani su faktori koji ih čine prepoznatljivim. Ne igraju lijep nogomet, ali ovakvim pristupom češće od očekivanog iznenađuju favorizirane i veće momčadi. Otkako su 2014. godine počeli graditi svoje ime, takav pristup je uvijek ostajao. Savez je za standarde te nogometne regije funkcionalan, iako u ligi ima još puno problema s uvjetima, posebice u kontekstu infrastrukture.

U svojoj momčadi nemaju velikih zvijezda. Daleko najveća je desni bek Marseillea Amir Murillo, 29-godišnjak koji već ima 90 nastupa za reprezentaciju. To im je jedini igrač u kadru iz 'liga petice'. Imaju igrače iz drugoligaša poput Norwicha i Las Palmasa, ali i igrače iz zanimljivih liga poput slovačke, austrijske, ruske, venezuelanske, izraelske, urugvajske, kostarikanske, saudijske i američke. Sadašnji izbornik Paname je Thomas Christiansen, Danac koji je kao tinejdžer preselio u Španjolsku te na kraju igrao za španjolsku nogometnu reprezentaciju kao centrarfor u dva navrata u 1993. godini. Sada 59-godišnjak, u svojoj trenerskoj karijeri je vodio AEK Larnacu, Apoel, Leeds, Union Saint-Gilloise, a na klupu Paname je sjeo 2020. godine.

Iako je Gana selekcija koja se pojavljuje na međunarodnim turnirima, Hrvatskoj će ovo biti prvi put da će zaigrati i protiv 'Crnih zvijezda', što je službeni nadimak ove reprezentacije, koja je trenutačno 72. reprezentacija svijeta, nešto niže što bi kalibar ove reprezentacije trebao sugerirati.

Gana ima jednog od najboljeg igrača u Premier ligi ove sezone, krilnog napadača Antoinea Semenya iz Bournemoutha, potom ima još jedno sjajno krilo, fantastičnog driblera Mohameda Kudusa iz Tottenhama. Kad nastavimo nabrajati, dolazimo i do imena poput Inakija Williamsa iz Athletic Bilbaa, Mohameda Salisua iz Monaca, Kamaldeena Sulemane iz Atalante, Thomasa Parteyja iz Villarreala, a nismo ni spomenuli kapetana Jordana Ayewa, igrača Leicestera koji ima pregršt iskustva u Premier ligi.

Unatoč svim ovim imenima, Gana na zadnja tri afrička Kupa nacija nije došla dalje od osmine finala, a čak je dvaput ispadala i u grupnoj fazi. Na posljednjem Mundijalu je 2022. godine završila posljednja u skupini s Portugalom, Urugvajem i Južnom Korejom. Izbornik Gane je, u svojem drugom mandatu, 50-godišnjak Otto Addo, čovjek koji je pet godina radio u Borussiji Dortmund kao skaut, ali i neko vrijeme kao pomoćni trener Edina Terzića. Gani je tijekom povijesti nedostajalo defenzivne stabilnosti kako bi sa svojim napadačkim talentom dolazila do pobjeda. Uvijek u toj obrani ima i dobrih imena, no jednostavno im je to uvijek bila bolna točka na međunarodnoj razini. Kvaliteta nimalo nije upitna.