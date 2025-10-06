Naši Portali
KRITIČNA POZICIJA

Predstavljamo vam budućeg vatrenog! On je najveće Bobanovo otkriće i čini se kao logičan odabir

Autor
Tomislav Dasović
06.10.2025.
u 12:51

Robusni branič u ovoj sezoni u dresu Dinama ima 11 nastupa, dvije asistencije i jednu razbijenu arkadu - Beljinu

Dinamo u ovom trenutku nema niti jednog A reprezentativca, odnosno niti jedan igrač plavih nije bio pozvan za utakmice u rujnu i listopadu, ali činjenično je netočno kako Dinamo u ovom ciklusu kvalifikacija nije imao svog predstavnika u vatrenima.
Naime, u utakmicama s Gibraltarom (7:0) i Češkom (5:1) u sastavu reprezentacije bili su Petar Sučić i Martin Baturina, u tom trenutku Dinamovi igrači.

A kakva je situacija s Dinamovim igračima u reprezentaciji danas? 
- Imamo problem s desnim bočnim. Moramo razmišljati o toj poziciji, Smolčić je na pretpozivu, pojavljuje se i Valinčić koji igra dobro – kazao je Dalić na press konferenciji, nagovijestivši kako desni branič Dinama ima šanse uskočiti u vatrene, iako nije na pretpozivu.
Tamo su od desnih braniča dvojica kandidata: Josip Juranović iz Union Berlina – sa samo šest minuta na terenu ove sezone – dakle u lošoj poziciji, te Ivan Smolčić s četiri nastupa za Como.

Budući da Dalić na desnom beku ima samo Jakića, te da traži desnog beka ofenzivnih sklonosti, čini se kako je 22-godišnji Moris Valinčić zapravo logičan odabir. Taj rođeni Riječanin u Dinamovom dresu ove sezone ima 11 nastupa u prvenstvu i Europskoj ligi,  dvije asistencije i jednu razbijenu arkadu - Beljinu. No, zanemarimo li statistiku i okrenemo se dojmu, Valinčić je zapravo u Dinamu najveće otkriće sezone, s obzirom na to da je došao iz osrednjeg prvoligaškog kluba, a nametnuo se kao nezamjenjiv igrač. Istina, ta nezamjenjivost ima veze i eliminacijom Pierrea-Gabriela, donedavno standardnog Dinamovog igrača.

Robusni, moćni Moris naravno ne bi bio „padobranac” u reprezentaciji. U eri dvojice izbornika mlade reprezentacije, Dragana Skočića i Ivice Olića, bio je član selekcije U-21, dapače nastupio je u obje utakmice dodatnih kvalifikacija za Europsko prvenstvo, u kojima je Gruzija izbacila Hrvatsku. U tim utakmicama nastupila su dvojica današnjih A reprezentativaca, Luka Vušković i Franjo Ivanović. Bude li Valinčić pozvan u vatrene, bio bi četvrti bivši igrač Istre 1961 u ovom sazivu, uz Ivušića, Jakića i Šutala.

