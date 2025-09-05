Zlatko Dalić: Ovo nije bilo dobro, nadam se da nećemo ponoviti ovakvu utakmicu

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je minimalnu pobjedu (1:0) na gostovanju kod Farskih Otoka u trećem kolu kvalifikacije skupine za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

- Pamtit ćemo samo tri boda i ništa drugo. Očekivali smo da će biti teško, ali ne ovako. Na početku nismo bili dobri, puno grešaka i loših stvari... Nismo imali samopouzdanja, povratka trka je bila loša - rekao je Dalić.

Što je bio problem?

- Puno je toga utjecalo - teren, vrijeme, problemi sa sastavom... Nadam se da više nećemo ovo ponoviti jer nije bilo dobro. Protivnik je imao više trke i agresije od nas i to nije dobro.

Danas je istrčao šareni sastav Hrvatske.

- Kada ću im dati priliku ako ne u ovakvim utakmicama? - rekao je izbornik te pohvalio Smolčića i Fruka.

U ponedjeljak igramo s Crnom Gorom.

- Moramo osvojiti šest bodova iz ove dvije utakmice jer smo apsolutni favoriti na domaćem terenu. Posložit ćemo se, moramo biti puno bolji nego danas. Nemamo ih što čekati, idemo na pobjedu na Maksimiru i isprati ovaj ipak malo gorak okus - rekao je izbornik.