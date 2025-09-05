Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
IZJAVE IZBORNIKA

Zlatko Dalić: Ovo nije bilo dobro, nadam se da nećemo ponoviti ovakvu utakmicu

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
05.09.2025.
u 23:29

- Puno je toga utjecalo - teren, vrijeme, problemi sa sastavom... Nadam se da više nećemo ovo ponoviti jer nije bilo dobro. Protivnik je imao više trke i agresije od nas i to nije dobro.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je minimalnu pobjedu (1:0) na gostovanju kod Farskih Otoka u trećem kolu kvalifikacije skupine za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

- Pamtit ćemo samo tri boda i ništa drugo. Očekivali smo da će biti teško, ali ne ovako. Na početku nismo bili dobri, puno grešaka i loših stvari... Nismo imali samopouzdanja, povratka trka je bila loša - rekao je Dalić.

Što je bio problem?

- Puno je toga utjecalo - teren, vrijeme, problemi sa sastavom... Nadam se da više nećemo ovo ponoviti jer nije bilo dobro. Protivnik je imao više trke i agresije od nas i to nije dobro.

Danas je istrčao šareni sastav Hrvatske.

- Kada ću im dati priliku ako ne u ovakvim utakmicama? - rekao je izbornik te pohvalio Smolčića i Fruka.

U ponedjeljak igramo s Crnom Gorom.

- Moramo osvojiti šest bodova iz ove dvije utakmice jer smo apsolutni favoriti na domaćem terenu. Posložit ćemo se, moramo biti puno bolji nego danas. Nemamo ih što čekati, idemo na pobjedu na Maksimiru i isprati ovaj ipak malo gorak okus - rekao je izbornik.

FR
freeshooter
23:51 05.09.2025.

...ako je i izbornik otvoreno svjestan loše igre... znači da je stvarno bilo loše, i na rubu blamaže... a time se nadam povratku na normalno...

Avatar Forumas
Forumas
00:21 06.09.2025.

Na zalost ovo je nasa stvarnost i buducnost. Stari vise ne mogu a mladi ne znaju. Nadam se samo da necemo potonuti kao i u kosarci.

