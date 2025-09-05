Kramarić je po tko zna koji put spasio stvar! Daliću je knedla često zapinjala u grlu...

Po tko zna koji put, Andrej Kramarić prometnuo se u junaka vatrenih, igrača čija su lucidnost, snalažljivost i majstorstvo donijeli presudu u korist vatrenih na stadionu Torsvallur. I razgalili srca petstotinjak raspjevanih hrvatskih navijača na tribinama, pa i izbornika Zlatka Dalića, kojemu je barem dva puta u prvom poluvremenu zastala knedla u grlu, od prizora lakoće kojom su vikinzi s Farskih Otoka dolazili pred Livakovića. A on ih fantastičnim reakcijama razoružavao i spašavao ugled svjetske bronce.



Andrej Kramarić nagrađen je pogotkom u 31. minuti, u trenucima kada su se u obrani domaćina počela pojavljivati prva napuknuća i kada se samo trebao ukazati hladnokrvan egzekutor. A Kramarić je to oduvijek bio; staložen, sa sjajnim osjećajem za prostor i tajmingom, i poslovično neumoljiv. Ovaj njegov pogodak ima posebnu težinu, budući da se Andrej prvi put upisao u strijelce kao kapetan reprezentacije od prve minute u kvalifikacijskoj utakmici.