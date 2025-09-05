Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
STRIJELAC ZA POBJEDU

Andrej Kramarić: Očekivao sam ovakvu utakmicu, i mojih 11 prijatelja iz ulice bi bilo teško probiti

Osijek: Andrej Kramarić protiv Češke zabio za 1:0
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.09.2025.
u 23:13

- Uvijek je lijepo zabiti gol, ali pobjeda je najvažnija. Još je to daleko, ako da Bog bit će, a ako ne da neće.

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je treću pobjedu u trećem kvalifikacijskom nastupu skupine L za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine, u petak je u Torshavnu svladala Farske Otoke s 1:0. Utakmica je odlučena u 31. minuti. Strijelac je bio Andrej Kramarić za nastavak pobjedničkog niza Hrvatske u skupini, a nakon utakmice je izjavio:

- Iskreno, očekivali smo ovakvu utakmicu. Brojne ekipe su se ovdje mučile. Igrao sam puno ovakvih utakmica. Umjetna trava je sasvim drugačija i nije idealno. Zadnju utakmicu na umjetnoj travi odigrao sam kao dijete. Srećom, sve je dobro prošlo i pobijedili smo.

Kramariću je to 35. gol za reprezentaciju, vodi Davor Šuker s 45.

- Uvijek je lijepo zabiti gol, ali pobjeda je najvažnija. Još je to daleko, ako da Bog bit će, a ako ne da neće.

U ponedjeljak igramo s Crnom Gorom.

- Slično kao i danas, zatvorit će se. Da se skupi mojih 11 prijatelja s ulice bilo bi ih teško probiti. Te su utakmice najteže - rekao je Kramarić.

Utakmicu je prokomentirao i vratar Dominik Livaković.

- Nije bilo nimalo lako, ali je dobro završilo. Sada idemo po pobjedu protiv Crne Gore - rekao je Livaković koji je nedavno potpisao za Gironu.

- Dobro da je došlo do transfera, nadam se da ću i sljedeći put davati izjavu u dobrom raspoloženju - rekao je Livaković.

Oduševljenje Dinamovih navijača! Veliko pojačanje zapalilo mreže, svi se pitaju samo jedno
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Andrej Kramarić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još