Andrej Kramarić: Očekivao sam ovakvu utakmicu, i mojih 11 prijatelja iz ulice bi bilo teško probiti

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je treću pobjedu u trećem kvalifikacijskom nastupu skupine L za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine, u petak je u Torshavnu svladala Farske Otoke s 1:0. Utakmica je odlučena u 31. minuti. Strijelac je bio Andrej Kramarić za nastavak pobjedničkog niza Hrvatske u skupini, a nakon utakmice je izjavio:

- Iskreno, očekivali smo ovakvu utakmicu. Brojne ekipe su se ovdje mučile. Igrao sam puno ovakvih utakmica. Umjetna trava je sasvim drugačija i nije idealno. Zadnju utakmicu na umjetnoj travi odigrao sam kao dijete. Srećom, sve je dobro prošlo i pobijedili smo.

Kramariću je to 35. gol za reprezentaciju, vodi Davor Šuker s 45.

- Uvijek je lijepo zabiti gol, ali pobjeda je najvažnija. Još je to daleko, ako da Bog bit će, a ako ne da neće.

U ponedjeljak igramo s Crnom Gorom.

- Slično kao i danas, zatvorit će se. Da se skupi mojih 11 prijatelja s ulice bilo bi ih teško probiti. Te su utakmice najteže - rekao je Kramarić.

Utakmicu je prokomentirao i vratar Dominik Livaković.

- Nije bilo nimalo lako, ali je dobro završilo. Sada idemo po pobjedu protiv Crne Gore - rekao je Livaković koji je nedavno potpisao za Gironu.

- Dobro da je došlo do transfera, nadam se da ću i sljedeći put davati izjavu u dobrom raspoloženju - rekao je Livaković.