Zlatko Dalić mora bdjeti: Vatreni neće na Poljud nego u Omiš

Iz perspektive Hrvatskog nogometnog saveza uoči današnje prvenstvene utakmice Hajduk – Varaždin (15 sati, Arenasport 3) u fokusu će biti isključivo – poljudski travnjak.

Naime, nakon dramatičnog upozorenja inspekcije Uefe koja je utvrdila da je “poljudski travnjak bolestan”, u HNS-u su i te kako zabrinuti u kakvom će on stanju u četvrtak dočekati reprezentacije Hrvatske i Mađarske. Izbornik Dalić u toj je utakmici priželjkivao tepih od travnjaka, a sada mora bdjeti nad njim, osluškivati vremensku prognozu i nadati se da na utakmici Varaždina i Hajduka na njemu neće biti prevelike štete.

Za nas je to ispit zrelosti

Inače, Zlatko Dalić u Split stiže u ponedjeljak, izravno na okupljanje reprezentacije u hotel Lav, a prognoza kaže da u Splitu cijeloga sljedećega tjedna neće biti kiše, ali i unatoč tome naši reprezentativci poštedjet će poljudski travnjak i vježbati u Omišu. Na Poljudu će, kao i Mađari, trenirati samo jednom, dan uoči utakmice, u srijedu navečer.

Dok Poljud od nedjelje bude u službi reprezentacije, nogometaši Hajduka preselit će se u Postira na Braču, gdje će trenirati na besprijekorno uređenom travnjaku lokalnog kluba Postira Sardi.

A na jučerašnjoj press-konferenciji Damira Burića na Poljudu uoči sraza Hajduka i Varaždina (15 sati, prijenos na Arenasport 3) ni jednom riječju nije spomenuta utakmica Hrvatska – Mađarska, koja se u Splitu igra sljedećeg četvrtka. Niti je Burića itko o tome išta pitao niti se trener toga događaja dotaknuo. Njega zanima samo – Varaždin.

– Nadam se da će nas naši vjerni navijači doći u velikom broju podržati. Vrlo malo igrača je načeto, ali pojavit ćemo se u najjačem sastavu – rekao je trener Hajduka i nastavio:

– Ove godine liga je jaka i nevjerojatno izjednačena. Veliki favoriti gube utakmice. Možemo očekivati tešku utakmicu, Varaždin je pobijedio Dinamo. Moramo se nositi sa situacijom da smo stalno prvi, da smo mi ti koje love. To je drukčija situacija nego prije. Momci se moraju nositi s tim pritiskom. Ova utakmica protiv Varaždina bit će nam prilika da pokažemo koncentraciju, dominaciju i realizaciju.

Stanku u prvenstvu uvijek je ugodnije dočekati pobjedom?

– To je onaj naš test u smislu očekivanja. Svaku utakmicu moramo pobijediti, pogotovo protiv lakših protivnika. Varaždin je pokazao koliko je neugodan, Perković radi dobar posao, ne trebamo gledati bodovno. To je za nas ispit zrelosti, kakvi smo mi u smislu organizacije. Vjerujem u našu momčad, na dosta utakmica pokazali smo dominaciju i kontrolu. Meni je najvažnije ono što ja vidim, a ja vidim dosta toga dobroga – zaključio je Burić.

U prilici ste ući u povijest ako budete slavili i šestu utakmicu zaredom kod kuće? Inače, Hajduk je u nizu od devet uzastopnih pobjeda na Poljudu u Prvoj HNL.

– Te stvari me ne zanimaju. Interesira me momčad, igra, da smo tu gdje jesmo i da tu ostanemo. Ova situacija nas čini jačima, idemo pokazati da smo pravi i da smo s pravom na vrhu. Vjerujem da ćemo se iz utakmice u utakmicu stabilizirati – uzvratio je Burić.

Kaže da mu kritike ne smetaju, baš naprotiv.

Kritike nas jačaju

– Nas kritike jačaju, pogotovo mene. Ja sam najjači, imam puno iskustva. Trebate znati iz kojeg kantuna vjetar puše. Ja kad vidim način kako se u klubu radi, od čistačice do predsjednika, vidim duh, zajedništvo. To je naša vodilja. A to što nekome ne odgovara nešto, ja tu ne mogu pomoći. Činjenica je da smo mi nakon dugo godina prvi, i ja vam kažem biti ćemo još prvi. Osjećam podršku unutar kluba svakodnevno, od igrača do ljudi s kojima radim. To mi je prava satisfakcija i poticaj za rad – ističe Burić.

Usput, splitska policijska uprava izdala je podulje priopćenje u kojemu upozorava gledatelje na Poljudu na brojne zakonske zabrane, među ostalim i na unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti...