KAPETAN VATRENIH

FOTO Ovo su skupocjene nekretnine Luke Modrića. Njegova ulaganja otkrivaju jasan plan

VL
Autor
vecernji.hr
09.09.2025.
u 08:47

Tijekom godina je Luka Modrić prikupio pozamašnu kolekciju nekretnina i drugih ulagačkih projekata

Hrvatski kapetan Luka Modrić je napunio 40 godina, ali ga to ne sprečava da i dalje igra na visokom nivou, kako u dresu Milana tako i u vatrenima od kojih se još ne pomišlja oprostiti. Hrvat je u veteranskim nogometnim godinama. Ovoga ljeta se oprostio od Real Madrida, no već se odavno osigurava pametnim ulaganjem jednog dana kada prestane igrati profesionalni nogomet. 

Naime, Modrić je još 2020. godine osnovao agenciju za nekretnine pod nazivom Modric Family SL koja je 2022. godine raspolagala imovinom vrijednom 14.7 milijuna eura. U svibnju je osvajač Zlatne lopte navodno odlučio uložiti još šest milijuna eura kapitala radi kupnje raznih nekretnina u okolici Madrida, što je na kraju i učinio, pa je tako postao "kralj nekretnina". 

Modrić je prije te godine kupio zemljište površine 941 četvornog metra. Nekada se tu nalazio hotel s vrtom, pa Modrić ima pravo srušiti ga i izgraditi novi.  Osim toga, Modrić je kupio i tri novoizgrađena stana u blizini Realovog trening-kampa u poznatom Valdebebasu, uz to je zakupio i tri parkirališna mjesta u blizini stanova. Uz to ima luksuznu vilu u Madridu, gdje je stanovao tijekom svojih dana u bijelome dresu.

Ključne riječi
Luka Modrić nekretnine nogomet

Komentara 3

ME
MediciKM
09:38 09.09.2025.

Bravo. A zlodusi neka pate. Sve je to sam zaradio. Dušmani bi bili sretni da je kockar i probisvijet. A budući daje uspješan onda je svima trn u oku.

NI
nikola13782
09:35 09.09.2025.

Kapetanee mr š

KR
Kradomicekradezehoho
09:05 09.09.2025.

Sve za nekretnine, nekretnine nizašto!

