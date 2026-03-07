Član zlatne generacije Dinama za VL: Nešto mi je zasmetalo u Hajduku iako se nemam namjeru petljati

Bio je član zlatne generacije Dinama koja je 1982. godine osvojila naslov prvaka nakon dugih godina suše, ali Srećko Bogdan u toj sezoni nije odigrao nijednu utakmicu za plave jer je bio u vojsci, no na inzistiranje njegovih suigrača iz te generacije upisan je kao osvajač naslova prvaka bivše države. Znao se šaliti na tu temu – pa Dinamo je zato i osvojio naslov prvaka jer me nije bilo.

No, Srećko Bogdan je legenda Dinama za kojeg je igrao deset godina, upisao 595 nastupa (304 u natjecateljskim susretima plavih) i postigao 139 pogodaka. I baš ti posljednji bili su nekako posebni.

– Naigrao sam se derbija, pa deset sam godina bio u Dinamu. I ta zadnja za Dinamo bila je 1985. godine na Poljudu i postigao sam pogodak iz penala, ako se dobro sjećam – kaže Srećko Bogdan.

Dva gola Hajduku na oproštaju

I dobro se sjeća, osim što se nije sjetio da je zabio i u 80 minuti. Plavi su tada slavili s 4:2 u posljednjem kolu prvenstva u sezoni 1984./85. i nakon toga je Bogdan preselio u Karlsruhe gdje je, baš kao i u Dinamu, postao klupska legenda. U toj utakmici na Poljudu Boro Cvetković u 35. minuti "izvrtio" je dvojicu suparničkih braniča, pritom ga je sapleo Drago Ćelić, a Srećko Bogdan s bijele točke doveo plave u vodstvo. Samo dvije minute kasnije izjednačio je Aljoša Asanović iz efektnoga slobodnoga udarca u rašlje. Dinamo je ponovno poveo u 51. minuti kad je Ivan Cvjetković iskoristio vješto proigravanje Marka Mlinarića. Uslijedila su tri gola u četiri minute. Boro Cvetković u 80. je inicirao akciju koju je Bogdan zaključio svojim drugim golom na utakmici da bi dvije minute kasnije vratar plavih, Ranko Stojić, odbio loptu nakon Sliškovićeva udarca, ali pritrčao je Zdenko Adamović i ugurao je u mrežu smanjivši na 3-2. Priču je u 84. minuti dovršio Mlinarić tako što je s ruba kaznenoga prostora precizno plasirao loptu u donji kut.

Kako vam je bilo igrati na Poljudu?

– Meni je svaka utakmica bila ista kad govorimo o pristupu, ali ipak nije isto kad se igra s Hajdukom, ipak je to malo jača "priča" koliko god meni bilo važno da se u svakoj utakmici igra dobro i da se pobijedi. Volio sam igrati u Splitu, meni je tamo super atmosfera, ali to je i nama uvijek bio 'gušt', i nas je ta atmosfera tjerala da odigramo dobro – kaže nam Bogdan.

Današnji Dinamo pretrpio je veliku rekonstrukciju momčadi, kako vam se sviđaju današnji plavi?

– Malo previše kombiniraju, ali misli da su na dobrom putu. Po meni je Mario Kovačević jako dobar trener. Puno je bilo promjena u momčadi i to nije bilo lako posložiti. Obično imaš udarnih jedanaest, ali u Dinamu je uvijek bilo tako da ovi dečki s klupe 'vrebaju' svoju šansu. I kad si u početnoj postavi, moraš ostati 'budan' jer se mjesto u momčadi lako izgubi.

Hajduk oscilira više od Dinama i plavi na Poljud stižu zacijelo puno mirniji nakon što su stekli osjetnu bodovnu prednost u ligi.

– Hajduk je uvijek bio veliki suparnik Dinamu. U moje vrijeme imali su veliku i jaku momčad i sve naše utakmice bile su neizvjesne. Nešto mi je zasmetalo u Hajduku iako im se nemam namjeru petljati u posao, ali oni su s juniorima bili u europskom vrhu, a danas je tih bivših juniora jako malo u momčadi. Imali su odličnu generaciju i trebali su je ostaviti na okupu, dati im da imaju utakmice u nogama, da postanu kompaktni i vjerojatno bi s tim mladićima napravili dobar posao – kaže nam popularni Čeči.

Sutra se u Splitu igra novi veliki derbi, za Hajduk i Dinamo ulog je jako velik, plavi mogu pobjedom ogroman korak prema naslovu prvaka, pobjeći Splićanima na zacijelo nedostižnih deset bodova prednosti, a Hajduk pak pobjedom može zadržati nadu da minus od četiri boda može nadoknaditi u posljednjih jedanaest utakmica HNL-a.

Treba se nositi s opterećenjem

– Bit će to teška utakmica, Hajduk zaostaje puno bodova, s čini mi se da je Dinamo dobro 'našpanan'. Hajduk mora dobiti da bi ostao u utrci za naslov prvaka. Sigurno je da postoji opterećenje kod obje momčadi, ali obje se momčadi s tim moraju znati nositi i pokušati pobijediti. Uvjeren sam, ako Dinamo pobijedi i ode na deset bodova prednosti više ga se neće moći dostići – rekao nam je legendarni Srećko Bogdan koji živi svoje mirne dane u mirovini nakon duge igračke pa onda i trenerske karijere u kojoj je vodio, među ostalima, i Luku Modrića, Eduarda da Silvu, Vedrana Ćorluku, pa plavima preporučio Dejana Lovrena.

– Kad se ujutro dignem, izađem van i pogledam kakvo je vrijeme, ako je lijepo idem prošetati, ako nije, vratim se u krevet. Sad je sjajno, pa idem u šetnju, popiti kavu i malo se podružiti, a danas se idem i penzionerski spremati za gledanje derbija – zaključio je Bogdan.