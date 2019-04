Željeli kopirati Balotellija, a onda se dogodilo nešto čemu se nisu nadali

Nesvakidašnji događaj koji je obilježio kolo u marokanskom prvenstvu postao je hit na internetu.

Mohammed El Fakih zabio je prekrasan gol za Youssoufia Berrechid te je otrčao do svoje klupe s pričuvama kako bi napravio 'selfie' sa suigračima. A onda je sve krenulo u krivom smjeru...

Igrač Youssoufia pokušao je kopirati nedavnu Balotellijevu proslavu pogotka. Naime, napadač Marseille je pogodak protiv Saint-Etiennea proslavio sa suigračima tako što je snimio 'selfie' koji je objavio na društvenoj mreži.

Some goal by Balotelli and the celebration 😂 pic.twitter.com/ASInoyQgZs