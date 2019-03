Balotelli zabio gol, snimio slavlje i to objavio na društvenoj mreži

Nogometaši Marseillea preskočili su Saint-Etienne na četvrtoj poziciji ljestvice francuskog prvenstva zahvaljujući 2-0 (2-0) pobjedi u međusobnom susretu u 27. kolu.

Marseille je do velike prednost stigao u prvoj četvrtini susreta golovima Balotellija (12) i Thauvina (21-11m).

A proslava gola talijanskog napadača postala je hit na društvenim mrežama. Naime, Mario Balotelli je mobitelom snimio proslavu svog gola i video je stavio na Instagram.

Mario Balotelli just scored a goal for Marseille and celebrated by going on Instagram Live on the pitch. What a guy 😂😂 pic.twitter.com/rpyTFLCysS