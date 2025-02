Ždrijeb Lige prvaka: Real može na Atletico, PSG na Barcu ili Liverpool

Današnjim ždrijebom nokaut-faze Lige prvaka, koji se održava u švicarskom Nyonu s početkom u 12 sati (Arena Sport 1), doznat ćemo parove osmine finala, ali i cjelokupni kostur natjecanja sve do finala koje se igra na Allianz Areni u Münchenu 31. svibnja. Osam momčadi koje su plasmanom od prvog do osmog mjesta na ligaškoj ljestvici osigurale direktan plasman u osminu finala igrat će protiv osam momčadi koje su svoje mjesto morale izboriti putem dodatne play-off faze. Parovi su djelomično određeni plasmanima na ligaškoj ljestvici te mini kosturom play-off faze, a djelomično će biti određeni današnjim ždrijebom. To znači da svaka momčad već zna koja dva potencijalna protivnika može dobiti.

Najzvučniji par vrlo je vjerojatno onaj kojeg može izvući francuski prvak PSG, budući da su mu potencijalni suparnici Barcelona ili Liverpool. Onaj tko od ta dva kluba ne izvuče PSG, ići će na Benficu. Vrlo su zanimljivi i potencijalni protivnici koji čekaju Real Madrid, odnosno Bayern, budući da je riječ o Atletico Madridu ili Bayer Leverkusenu, pa bismo tako u osmini finala mogli gledati i madridski i njemački derbi. U suprotnom slučaju, opet ćemo gledati zanimljive dvoboje Bayerna i Atletica te Reala i Leverkusena. U preostale dvije kombinacije parova Feyenoord ili PSV ići će na Arsenal ili Inter, a Borussia (D) ili Club Brugge ići će na Aston Villu ili Lille. Prve utakmice osmine finala na rasporedu su 4. i 5. ožujka, a uzvrati 11. i 12. ožujka.

U Ligi prvaka u osmini finala Hrvatsku će predstavljati pet nogometaša; Modrić (Real), Perišić (PSV), Ivanušec (Feyenoord) te Stanišić i Vidović (Bayern). Kao trener tu je i Kovač u Borussiji Dortmund.