Mbappé je briljirao pred svojim idolom: 'Ako me on podržava, ja sam najsretniji na svijetu'

Real Madrid je osigurao prolaz u osminu finala Lige prvaka porazivši na Santiago Bernabeuu Manchester City rezultatom 3-1. Bila je to izvrsna večer za kraljevsku momčad, a osobito je dobro bila raspoložena desna strana. Kylian Mbappé je upisao hat-trick golovima u 4., 33. i 61. minuti susreta. Rodrygo, Federico Valverde i Raul Asencio upisali su asistencije. Počasni gol za City postigao je Nico González u 92. minuti. Nakon utakmice Mbappé je dao intervju za službene stranice kraljevskog kluba.

"Bila je to savršena večer za momčad i željeli smo pobijediti kako bismo došli do osmine finala. Kad igrate protiv Manchester Cityja, to je uvijek teška utakmica. Kod kuće smo jaki, igrali smo kao momčad na najbolji način i dali smo svim navijačima Madrida nešto zbog čega će biti sretni", rekao je Mbappé na početku razgovora.

“Nisam želio doći ovdje igrati loše. Želim igrati dobro, utjecati i pisati povijest Real Madrida. Vrijeme prilagodbe je prošlo i moram igrati s osobnošću. Nemam ograničenja, ali najvažnije je osvajati naslove. Zabijao sam golove u karijeri, ali nisam osvojio mnogo naslova. Predan sam postizanju mnogo golova i osvajanju mnogo naslova", dodaje napadač aktualnih španjolskih prvaka.

Osvrnuo se na svog idola Zinedinea Zidanea koji je tijekom utakmice sjedio u publici, podržao svojeg sunarodnjaka i svoj bivši klub. "On mi je idol, pogotovo zato što sam Francuz i igrač Real Madrida. On predstavlja mnoge stvari i ako se smiješi mojoj igri, ja sam najsretniji na svijetu", zaključio je francuski napadač.