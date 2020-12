Zdravko Mamić: 'Zorana ne cijene, a donijeli smo 53 mil. eura zarade na igračima'

Dinamo je jedini klub koji u skupinama europskih natjecanja nije primio pogodak nakon pet kola, te je nadmoćno ostvario novo proljeće u Europi nakon sezone 2018./2019. Najtrofejniji nogometni kolektiv u Hrvata je i u teškoj godini napravio fantastičan posao u svakom smislu. Bio je to povod za razgovor s, prema mnogima, i dalje najmoćnijim čovjekom hrvatskog nogometa.

Zdravko Mamić, kojem i oni koji ga osporavaju priznaju velike zasluge u stvaranju ovako moćnog Dinama, dao je veliki intervju za Večernji list. Ekskluzivno iz Hercegovine Mamić je govorio o europskom Dinamu, svom bratu Zoranu, ali i drugim klubovima poput sjajnih Rijeke i Osijeka koji je s Bjelicom dobio dimenziju više. Vjeruje da će se i Hajduk vratiti na staze uspjeha s predsjednikom Lukšom Jakobušićem.

Večernji list: Kako ste vidjeli pobjedu Dinama u Rotterdamu? Djeluje kao jedna od najzrelijih utakmica Dinama u Europi. Je li to rezultat iskustva igranja na takvoj razini?

- Svakako da me razveselio rezultat Dinama u Rotterdamu, ali još su me više razveselili način i igra koju su prezentirali naš trener i igrači. Bio je to prikaz momčadskog zajedništva, samopouzdanja i zrelosti. Dinamo je pokazao da je jedna ozbiljna momčad na europskoj razini i to je, sasvim sigurno, rezultat izgradnje mentaliteta cijelog kluba tijekom godina. Ta vjera u svoje mogućnosti godinama je građena i danas, iako u momčadi Dinama imamo dosta igrača koji zapravo igraju svoju prvu sezonu na toj razini, to se praktički nije ni vidjelo. Ako tome dodamo da će ove utakmice biti vitalne za izgradnju mnogih tih mladih igrača, opravdana je vjera kako Dinamo ima još prostora za napredak i kako će se on u budućnosti događati. Sve navedeno zapravo pokazuje kolika je simbioza cijelog kluba, počevši od igrača i trenera pa sve do Uprave kluba, a bez toga ovakav rezultat ne bi bio moguć.

Večernji list: Mnogi su smatrali nakon ispadanja od Ferencvaroša da Dinamo ove godine ne može napraviti zapaženiji rezultat u Europi. Jeste li vi imali sumnje tijekom ljeta da ovaj Dinamo može napraviti ovakav rezultat?

- Naravno da nitko nije želio niti planirao poraz od Ferencvaroša. Treba shvatiti kontekst u kojemu se taj poraz dogodio. Igralo se na jednu utakmicu, i to na njihovu terenu i naravno da su to bile okolnosti koje su njima išle u korist. Moj dojam je takav da su uvjeti bili normalni, odnosno da se igralo na klasične dvije utakmice, Dinamo bi sigurno prošao dalje. Uz to, ne treba podcjenjivati Ferencvaroš. Oni su klub koji raste iz godine u godinu i pokazuje sve bolje rezultate u Europi. Narativ da je ispadanje Dinama u Ligi prvaka katastrofično, naravno, producirano je u medijima koji kontinuirano stvaraju takvo ozračje. To je nepošteno prema Dinamu kao instituciji i svima onima koji rade svakodnevno da klub bude najbolji mogući. Odnos medija prema Dinamu dublji je fenomen koji je nezabilježen u europskom i svjetskom nogometu, no on nikada neće pokolebati našu vjeru u sposobnost da Dinamo može ostvarivati velike rezultate. Sukladno tome, poraz od Ferencvaroša bio je manje odstupanje u strategiji kluba i ni u jednom trenutku nismo sumnjali da smo na pravom putu kao klub. To se, uostalom, potvrđuje sadašnjim rezultatima Dinama.

Večernji list: Dinamo ima priliku postati prvi klub u europskim natjecanjima koji je završio skupinu bez primljenog pogotka. Veliki je to iskorak gledajući prošlost. Je li Dinamo motiviran postaviti i jedan takav rekord?

- Prije svega, veliki je rezultat osvojiti prvo mjesto u skupini Europske lige. Takav uspjeh velik je sam po sebi. Podatak da uz to Dinamo nije primio ni jedan pogodak u pet odigranih utakmica fantastičan je i čini nas sve ponosnima i zadovoljnima. Za ostvariti takav uspjeh potrebna je velika sinergija momčadi i trenera Mamića. Oni imaju još puno toga za pokazati u budućnosti. Sigurno je da svi želimo da na kraju i iduće utakmice protiv CSKA Moskve naša momčad ostane neporažena i bez primljenog pogotka jer to bi bila uistinu lijepa nagrada za sav rad trenera i igrača.

Večernji list: Uspjeli ste u teškim financijskim okolnostima složiti izuzetno konkurentnu momčad. U čemu je tajna konstantnog Dinamova produciranja kadra na visokoj europskoj razini?

- Odgovor na to pitanje vrlo je jednostavan. Mi znamo što želimo i znamo kako to postići. Imamo znanje i iskustvo koje smo gradili godinama. Zajedništvom cijeloga kluba, radom i upornošću svakog člana kluba ostvarujemo kontinuirane rezultate u slaganju konkurentne momčadi i produciranju novih mladih igrača koji su spremni, kao što ove sezone vidimo, uskočiti u europske kopačke. Taj rezultat ne dolazi preko noći i on je plod strategija koje Dinamo provodi već 20 godina. Naravno da danas svi vide kako Dinamo ostvaruje rezultate, ali ono što se ne vidi sav je rad i trud koji stoji iza toga i bez kojega to ne bi bilo moguće izvoditi u kontinuitetu. Najteže je u životu ostati na vrhu u kontinuitetu, a upravo to Dinamo uspijeva.

Večernji list: I Rijeka je uspjela osvojiti veliki bod u Španjolskoj. Koliko je to važno za cjelokupni hrvatski nogomet?

- Rezultat Rijeke protiv vodeće momčadi španjolske lige veliki je uspjeh kako za Rijeku tako i za hrvatski nogomet. Cijela obitelj Dinama živi za svaki pozitivan rezultat hrvatskih klubova u Europi. Ti uspjesi donose konkretne beneficije hrvatskome nogometu kao što su afirmacije, konkurentnost i bolji položaj klubova naše lige u europskim natjecanjima. Rijeka je jako doprinijela tome posljednjih nekoliko godina pod vodstvom velikoga predsjednika Damira Miškovića i njegovih suradnika. Nadam se da će se u sezonama koje dolaze i ostali hrvatski klubovi pridružiti Dinamu i Rijeci i tako jačati našu ligu i nogomet.

Večernji list: Od iduće sezone Hrvatska neće imati predstavnika u Ligi Europe budući da UEFA počinje s novim natjecanjem. Što nedostaje hrvatskom nogometu da bi došao na razinu jedne Austrije čija je liga deseta dok je hrvatska dvadeseta?

- Nažalost, u novom formatu kvalifikacija za Europsku ligu nećemo imati predstavnika i to je, naravno, šteta. Ipak, vjerujem da će hrvatski klubovi i u novom UEFA-inu natjecanju igrati zapaženu ulogu i tako donositi korist našem koeficijentu na ljestvici europskih nogometnih liga. No moram reći kako je hrvatski nogomet svjetski fenomen i priča o uspjehu koja nema premca. Mi smo u dvadeset godina bili treći i drugi na svijetu. Konstantno produciramo igrače koji igraju u najvećim europskim klubovima. Ljudi koji rade u hrvatskome nogometu rade izvrstan posao.

Da bismo došli na razinu nekih drugih liga, potrebno je sve ono što je u nadležnosti države. To je u prvom redu poboljšanje infrastrukture kako u pogledu stadiona tako i pratećih sadržaja u nogometnim akademijama. To je nešto što ne treba gledati kao trošak državi nego ulaganje. Beneficije takvog ulaganja za državu su višestruke. Zbog toga me žalosti da je Hrvatska, prema Eurostatovim podacima, na posljednjem mjestu država Europske unije kada su u pitanju ulaganja u sport i rekreaciju, dok je jedna Mađarska na prvom mjestu. Takvo je što za državu kao što je Hrvatska nedopustivo. Nakon toga država treba promijeniti zakonska rješenja kad je u pitanju financiranje nogometnih klubova te olakšati i motivirati tvrtke kroz porezne olakšice da ulažu novac u hrvatski nogomet. Naposljetku, potrebna je bolja komunikacija između politike i sporta jer jedino tako možemo doći do rješenja koja će dovesti do boljitka hrvatskoga sporta, a samim time i nogometa.

Večernji list: Vaš brat Zoran ponovno jako uspješno vodi Dinamo. Koliko vam je bilo teško odlučiti se za takvo što znajući da će to donijeti dodatni pritisak?

- Zoran Mamić sigurno je najpodcjenjenija osoba u hrvatskome nogometu. On je velikan Dinama i hrvatskoga nogometa. Rođen je u Zagrebu i od prvoga dana svoga nogometnog razvoja u Dinamu je. Postao je kapetan kluba s 19 godina, a onda ga je teška prometna nesreća, pa nakon toga preboljena žutica, udaljila s nogometnih terena. Nakon toga se vratio i igrao 12 godina u njemačkoj Bundesligi za Bochum i Bayer Leverkusen, koji je u to vrijeme bio jedan od najuspješnijih klubova Europe. Bio je član slavnih brončanih na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj. U Dinamo se vratio 2005. godine kao kapetan. Od tada kao igrač, sportski direktor i trener upisuje 27 trofeja. U međuvremenu je vodio tri najveća azijska kluba i s Al Ainom postao svjetski klupski viceprvak svijeta. Zbog neviđene harange koja se vodi protiv Zorana i cijele naše obitelji nismo ga htjeli izlagati tom pritisku koji donosi trenerska klupa. Nakon što nismo uspjeli dovesti Matjaža Keka, odlučili smo Zorana postaviti za trenera i šefa cijelog sportskog segmenta kluba i, nažalost, izložili se neviđenom linču. U tom trenutku nismo imali izbora, a interes Dinama je iznad njegova i komfora svih nas. Znali smo da bi bez njega Dinamo bio upitne budućnosti. Zoran neizmjerno voli Dinamo i upoznat je sa svakim segmentom kluba, a nadasve je vrhunski stručnjak, što je nebrojeno puta dokazao.

Večernji list: Kako vidite ovogodišnju 1. HNL? Osijek pod Bjelicom igra konkurentno i dojam je da će ove godine napraviti rezultatski iskorak. Mislite li da je to pozitivno u kontekstu kompetitivnosti hrvatskoga nogometa? Osijek je već imao jako dobru momčad, a ono što im je nedostajalo došlo je dolaskom Nenada Bjelice. On je dolaskom podigao zahtjeve i planove na europsku razinu i to je već dalo rezultat. Osijek će, uz Rijeku, biti naš najveći konkurent u ovoj sezoni. Ako pogledamo i ostale klubove u ligi, u prvom redu Hajduk, očigledno je da je u posljednjih nekoliko godina napravljen veliki iskorak u pogledu kvalitete naše lige i kako klubovi napreduju iz godine u godinu. Siguran sam kako će se to odraziti i na veću kompetitivnost u europskim natjecanjima.

Večernji list: Koliko je koronavirus poremetio nogometno tržište? Osjeti li se to i u Dinamu budući da se proteklog prijelaznog roka ipak manje trošilo nego prije?

- Ovo je najveća kriza čovječanstva u povijesti. U nogometnoj industriji ove godine izgubljeno je 12 milijardi eura. Reperkusije toga su vidljive i u najvećim klubovima Europe koji su prinuđeni smanjivati plaće zaposlenicima i igračima kako bi preživjeli. Mislim da će ta kriza u idućoj godini tek kulminirati. Mogu reći da mi nije jasno kako Dinamo i hrvatski klubovi uopće opstaju. Nijedan hrvatski klub ne zarađuje više od 10% prihoda od proizvoda koji se zove nogometna utakmica. Svi naši prihodi u najvećoj su mjeri varijabilni i ovise o tome hoćemo li igrati u Europi, hoćemo li prodati nekog igrača i slično. Morate priznati da su to gotovo nemogući uvjeti za rad na duge staze. Svi ljudi koji rade u hrvatskom nogometu stoga zaslužuju najveće poštovanje. Mi smo u Dinamu dobro gospodarili i dobro upravljamo svojim financijama u ovom teškom vremenu te sam gotovo siguran da će Dinamo i ove nedaće preživjeti.

Večernji list: Kad smo kod transfera, nemoguće je ignorirati da je Dinamo u tekućoj godini opet napravio velike transfere Olma, More i Gojaka. Čini li vas zadovoljnim činjenica da ste opet “uvezli” desetke milijuna eura u hrvatsko gospodarstvo?

- Mi smo u protekloj godini prodali igrača za otprilike 53 milijuna eura. Sve je to zasluga vizije i odluka kluba. Najveće zasluge za sve ovo što Dinamo danas uspijeva ima Zoran Mamić jer on je taj koji je vodio sve te pregovore i prodaje igrača te time Dinamu donio za naše prilike nezamisliv novac koji mi iz godine u godinu uvozimo izvana u Hrvatsku. Također, on je odradio veliki posao dovođenja novih igrača koji su došli na mjesta onih koji su otišli. Naravno da tu ne trebamo zaboraviti i vodstvo kluba na čelu s gospodinom Mirkom Barišićem i gospođom Vlatkom Peras koji predano rade sa svim ostalim zaposlenicima kluba na boljitku Dinama. Sami igrači također su svojim igrama pridonijeli tome da Dinamo bude cijenjen u europskim razmjerima i da se Dinamovi igrači cijene neizmjerno u najvećim europskim klubovima.

Večernji list: Imate li osjećaj da premalo cijenimo uspjehe Dinama i da ljudi u inozemstvu to puno vise percipiraju nego domaća javnost?

- Dinamo je klub o kojem priča cijeli svijet. Lako je pričati o Real Madridu, Barceloni, Juventusu ili nekom drugom velikanu. No vjerujte mi, ne priča se ništa manje o Dinamu. Svi se dive Dinamu jer u uvjetima u kakvima jest uspijeva praviti tako zapažene rezultate i producirati velike igrače koje žele najveći europski klubovi. Sramotno je ovo što se u Hrvatskoj događa i sav taj odnos prema Dinamu. Nekada je dojam da su se svi, čast izuzecima i onim divnim tihim navijačima kluba, urotili da blate i omalovažavaju Dinamo. Ja nisam vidio sličan primjer da se nečiji uspjeh tako omalovažava. To je neviđeno. Koriste se sva sredstva da se Dinamo sruši. Zamislite da se Dinamo prikazuje u realnom svjetlu u javnosti. Mi bismo bili najcjenjeniji kolektiv u državi uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Mi smo, pak, umjesto toga, nogometnim rječnikom rečeno, prinuđeni cijelo vrijeme igrati u defenzivi na vlastitoj polovici i to je nezabilježeno u svjetskim razmjerima. Najgore je što je su sve to laži. Nema tu mišljenja, nego to su sve obične laži. Umjesto da uživamo i prezentiramo uspjeh našoj mladosti, mi se stalno pravdamo. To dosta pokazuje kakvo smo mi društvo.

Večernji list: Stadion Maksimir u sve je lošijem stanju. Je li došlo vrijeme da Hrvatska i Zagreb dobiju moderni i kompaktni stadion dostojan Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije?

- Dinamov stadion Grad Zagreb uopće ne zanima. Moramo tu biti otvoreni. Najtragičnije je to što Grad, odnosno gradonačelnik Bandić, ne dopušta Dinamu da sam napravi novi stadion. Mi smo artikulirali da nam Grad treba vratiti ono što je bilo naše ili neka nam da pravo upravljanja, odnosno korištenja. Grad treba donijeti odluku da Dinamo može vlastitim sredstvima na Maksimiru izgraditi novi stadion i mi ćemo ga u roku od četiri godine napraviti. Nisam optimist da će se to dogoditi ni da ćemo dobiti u skorije vrijeme novi stadion. Dinamo je u proteklih nekoliko mjeseci uložio vlastitih milijun eura u sanaciju stadiona jer nemamo drugog izbora. Žalosno je da Grad Zagreb ne želi pomoći svom ponosu Dinamu da Zagrepčani i Hrvatska dobiju novi i moderni stadion dostojan institucija Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije.

Večernji list: Lukša Jakobušić postao je novi predsjednik Hajduka. Odaslao je neke nove poruke i pružio ruku Nogometnom savezu i reprezentaciji. Mislite li da je to pozitivan impuls s Poljuda?

- Gospodina Jakobušića nisam imao prilike upoznati, ali rijetko me se netko tako dojmio javnim nastupom kao što je on svojim pristupom na predstavljanju u Hajduku. Nema nikakve dvojbe da on okreće jednu novu stranicu onako kako su to činili neki veliki vođe u Hajdukovoj prošlosti. To je put kako se Hajduk treba vratiti na stare staze uspjeha. Naravno, za to je potrebno puno čimbenika, ali siguran sam da će gospodin Jakobušić postaviti najbolje temelje za takvo što.

Večernji list: Dojam je da Dinamo iz utakmice u utakmicu podiže formu. Može li Dinamo otići čak i dalje u Europskoj ligi nego prije dvije godine?

- Ne trebamo si stavljati te vrste imperativa. Ne razmišljam na taj način. Najvažnije je da Dinamo ostvaruje svoje strateške ciljeve, a to je da postaje konstanta u Europi. Dinamo je danas 39. klub Europe i to nam daje pogodnost da ćemo i dalje biti nositelji u nadolazećim sezonama kvalifikacija za europska natjecanja, što me čini optimistom da za Dinamo neće biti problema u budućnosti dok god gospodin Barišić, gospođa Peras i moja malenkost vode klub.