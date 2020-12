Loše vijesti za Dinamo: Već ove zime ostaje bez jednog od najboljih igrača?

Nenad Bjelica je prije dvije godine u Europskoj ligi postavio nove standarde, završio kao pobjednik skupine bez ijednog poraza i nakon 49 godina odveo Dinamo u europsko proljeće. No, današnji Dinamo, ovaj koji vodi Zoran Mamić otišao je korak dalje, bar se tome nadamo. Naime, kolo prije kraja u ovoj sezoni Europske lige Dinamo je osigurao prolazak, igrat će i nakon Nove godine u Europi, u šesnaestini finala i u ždrijebu će biti nositelj.

Mamić je sjajno sve posložio

Plavi su ove sezone napravili još jedan podvig, neviđen i u Europi i imaju priliku taj učinak još podebljati. Naime, u pet dosad odigranih utakmica nisu primili niti jedan pogodak, to niti jednom klubu od njih 80 koji igraju u skupinama Lige prvaka i Europske lige nije uspjelo. I sad bi još kako lijepo bilo kad bi u posljednjem kolu, u četvrtak u Maksimiru ponovno sačuvali svoju mrežu, kad bi cijelo natjecanje u skupini završili bez primljenog pogotka, bio bi to doista raritet iako su se plavi već i s ovim učinkom upisali u europske nogometne anale. Inače, skupine Lige prvaka počele su se igrati 1991. godine, kasnije je taj forma uveden i u Kup Uefe (današnja Europska liga), a nitko u tih šest utakmica po skupinama nije uspio sačuvati mrežu. Dinamo može postati prvi kojem će to uspjeti.

Podsjetimo, plavi su u skupinu krenuli s dva remija, 0:0 bilo je kod kuće s Feyenoordom, pa 0:0 u Moskvi kod CSKA. A onda su stigle tri. pobjede zaredom, kod kuće je pao Wolfsberger s 1:0, pa je taj isti klub poražen u Klagenfurtu s 0:3, a sad je pao i Feyenoord na svom legendarnom De Kuipu s 0:2.

Prvo mjesto u skupini plavima je donijela sjajna igra u defenzivi. Napadački plavi nisu bili posebno raspoloženi, imali su prilika postići i više od šest pogodaka, ali ionako u toj skupini nitko nije zabio više od njih, po postignutim pogocima izjednačen je samo Wolfsberger, ali on je i primio šest golova, za razliku od plavih koji nisu primili niti jedan.

Gvardiol odlazi već u zimu?

Dinamova obrana, a tu ne mislimo samo na Livakovića i četvorku u zadnjem redu, već na sve igrače, odradila je fenomenalan posao. Svaka čast svim dečkima, kao i stručnom stožeru koji je to tako dobro posložio, koji je našao način kako motivirati igrače da ginu jedan za drugoga. Jer, kažu obrana je stvar volje i motiva, igra prema naprijed je nešto drugo.

Zoran Mamić prepoznao je svoj kadar, očito u dušu poznaje svoje igrače i ne samo da je odlično posložio figure po nogometnom travnjaku, već je s njima vukao prave poteze. Koje su dečki izvršavali i tako stigli do sjajnog obrambenog učinka.

Svoje su u obrani odradili i napadači, Gavranović i Petković bili su prva crta obrane, zatvarali su, vraćali se ili visoko napadali suparnike kako ne bi lako izašli i gradili svoje napade. Isto to su radili i igrači na krilima, Oršić, Kastrati, Ivanušec, pa i Majer kad je bio na krilu, koji je to radio i kao ofenzivni srednji vezni. Jakić i Franjić su puno toga razgradili u ovih pet utakmica, a o Arijanu Ademiju mogu se unedogled pisati hvalospjevi. Taj dečko vuče Dinamo, on je prvi primjer kako treba igrati, kako ginuti i takav pravi kapetan onda tjera i ostale da ne staju ni u jednom trenutku.

Zadnja linija iznijela je ogroman teret, Dinamo danas ima sjajne igrače u toj liniji, koga god od njih Mamić stavi, odradi sjajan posao. Na desnom beku Stojanović, a onda Moharrami pokazali su koliko su dobri, pa taj Moharrami je bio jedan od najboljih u Rotterdamu. Lijevog beka igrao je dosad Leovac i baš ništa loše nije napravio, a u zadnje vrijeme u Europi ga je istisnuo mladi Joško Gvardiol. Taj 18-godišnji stoper sjajno je igrao na poziciji beka, kakvu moć i sigurnost ima taj dečko, to je čudesno. Nažalost, igrač je RB Leipziga na posudbi u Dinamu i njemački klub može ga povući u svoje redove već ove zime, nagađa se da bi se to moglo i dogoditi iako bi bilo sjajno kad bi ostao igrati i europsko proljeće u Dinamu. Stoperske pozicije plavih drže preporođeni Theophile i Danac Lauritsen. Theophile je znao prije griješiti, činio nam se pomalo opasnim, čak je bio i na izlaznim vratima Dinama, a sada igra profesorski. Dovođenje Danca Rasmusa Lauritsena pravi je pogodak, čovjek postaje kapitalac plavih i 1,4 milijuna eura koliko su ga plavi platili švedskom Norrköpingu dobro je uložen novac. On bi još dugo, jer tek su mu 24 godine, mogao držati sredinu obrane Dinama.

Imaju na toj poziciji plavi i Dinu Perića koji se vratio nakon teške ozljede i igrat će sve više, pokušati ponovno doći u formu koja ga je dovela do reprezentacije.