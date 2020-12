Veljko Mršić: Meni trebaju oni koji su pravi kada stvari idu loše

Premda je sada nužno spustiti loptu na zemlju i ne prikazivati četiri pobjede u nizu i odlazak na Eurobasket kao "čudo neviđeno", ipak valja i odati priznanje kormilaru koji je hrvatski brod odveo u mirne vode. Ponajprije zbog sustavnosti s kojom se primio posla izbora igrača koji su mu, na koncu, omogućili dvije pobjede nad Švedskom te po jednu nad Nizozemskom i favoriziranom Turskom.

Telefonskim pozivom Veljka Mršića (49) zatekli smo na povratku iz hotelskog fitnessa u kojem je "proslavio" dobro obavljen posao u Istanbulu.

- Otkako smo ušli u balon bilo nam je štošta zabranjeno pa tako i odlaziti u hotelski fitness pa sam ovo jedva dočekao.

A mi smo jedva dočekali da se Bilan, Šakić, Ukić, Krušlin i društvo plasiraju na EP i da mirno spavamo sve do olimpijskih kvalifikacija sljedeće ljeto. A to nam je donijela obrana kakvu je Hrvatska igrala i koja je, nakon tri kola, bila i najbolja među svim sudionicima euro kvalifikacija.

- To je "trademark" ove momčadi. U prva tri kola primali smo prosječno 59 koševa, a protiv Šveđana smo malo popustili jer nam je napad bio dobar pa smo bili malo opušteniji i to samo na ulazu u utakmicu i u drugo poluvrijeme kada smo za sedam minuta primili 26 koševa od ukupna 72.

Dobru obranu igraju samo karakterni momci, a osobnost je bio jedan od glavnih Mršićevih kriterija prigodom izbora igrača.

- Ako se vodiš samo košarkaškim ili tjelesnim kvalitetama i zapostaviš psiho-socijalne crte osobnosti, vrlo vjerojatno ćeš pogriješiti. Kada je kolektivni sport u pitanju, uvijek ću rađe izabrati onoga koji je po vještinama možda nešto slabiji ali je jakog karaktera nego onoga koji je tjelesno i loptački nešto bolji, ali je slabijeg karaktera. Svi smo mi super kada stvari idu dobro pa ćeš prešutjeti čak i kada ti nešto ne štima. No, nama u momčadi trebaju oni koji su pravi kada stvari idu loše koji će ostati na brodu kada isti počne tonuti, a neće prvi tražiti čamac za spašavanje.

Je li Pavle Marčinković slika i prilika takvog igrača?

- Svi ovi dečki su takvi, no on je predvodnik u tome. Čovjek je protiv Turske za 25 minuta na koš puknuo jednu loptu i oko toga nije radio probleme, a onda mu se vratilo protiv Švedske kojoj je zabio pet trica iz šest pokušaja i ukupno 20 koševa.

Kako se na to da nije "prva violina" priviknuo najstariji reprezentativac Roko Ukić (35)? Čini se da je njegova uloga puno šira od igračke?

- Sasvim sigurno, on je sasvim sazrio i lider je ove momčadi bez obzira koliko vremena proveo na parketu. Izvan terena i na terenu, Roko je moja produžena ruka. Premda ni u sadašnjem klubu nema ulogu kakvu je imao prijašnjih godina i zbog ozljede leđa nije došao u najboljoj formi on je u dvije utakmice imao 10 asistencija i niti jednu izgubljenu loptu.

Od početka euro kvalifikacija, izbornikova desna ruka je njegov bivši sugirač Damir Mulaomerović. A Mula je očito bio spreman suspregnuti svog ego, a riječ je o treneru koji je već bio samostalni izbornik jedne reprezentacije (BiH).

- Mulu poznam jako dobro. Imali smo mi, kao suigrači i nesuglasica i trzavica, ali kako smo sličnog karaktera znam da je to bilo zbog velike želje za pobjeđivanjem. Ja se ne bojim uzeti za suradnika trenera koji ima vrijednost i želju da jednog dana bude izbornik.

Nakon što nam je pohvalio cijeli stožer - drugog pomoćnika Kujundžića, liječnika Martinca, fizioterapeuta Šižgorića, masera Buljubašića, psihologinju Martinović i skauta Modrića - Mršić se osvrnuo na ono što dolazi. Hoće li u posljednjem kvalifikacijskom prozoru u veljači provjeravati neke nove klince ili će ići na 6-0 i prvo mjesto u skupini?

- Oko toga se moram usuglasiti s ljudima iz Saveza i svojim asistentima. Možda ćemo probati neke mlađe igrače koje dosad nismo, da ih istestiramo, kao što smo sada Prkačina.

Nije nam htio otkriti na koga to misli, no i nama čini da bi to mogla biti dobra prilika za testirati i ostale zlatne kadete, sad već juniore poput Tišme i Perasovića.