Zbog zimskog SP-a Liga prvaka i nacionalna prvenstva će početi ranije, evo kako će se igrati HNL

Održan je ždrijeb skupina za Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru, koje će u 92 godine dugoj povijesti tog natjecanja biti posebno po mnogo čemu. Posebnost koja se najviše ističe je to da će se prvenstvo održati od 21. studenoga do 18. prosinca, što znači da je riječ o prvom Svjetskom prvenstvu u povijesti (22 turnira) koje se neće održati u svibnju, lipnju ili srpnju. Uz sve ostale sportske, sociološke i političke kritike koje je dodjela domaćinstva Kataru zaslužila, za nogometaše, nacionalna prvenstva i klubove najveći je problem bio raspored budući da se u uobičajenim okolnostima klupska sezona normalno odvija u terminima koji su ove godine namijenjeni isključivo za SP.

Englezi na Boxing Day

Zanimljivo, upravo zato da se što manje naškodi klupskoj sezoni, Svjetsko prvenstvo u Kataru bit će najkraći SP dosad održan s 32 reprezentacije. Kako se previše ne bi naštetilo rasporedu ostalih nogometnih natjecanja (iako ni do toga nije moralo doći), SP će trajati samo 28 dana, gotovo tjedan dana manje nego što je to inače praksa.

U proteklih mjesec dana su više-manje sve najveće svjetske lige najavile raspored naztjecanja za ovu sezonu. Tako će većina liga u ljetnim mjesecima početi tjedan-dva ranije no što je uobičajeno, a za igranje posljednjeg kola uoči SP-a većina liga kao datum najavljuje 13. studenoga (osam dana prije početka SP-a u Kataru). Također, posljednja kola u ligama igrat će se dva tjedna kasnije nego inače, potkraj svibnja ili početkom lipnja, za razliku od početka ili sredine svibnja kako je dosad bila praksa.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 General view of performers during the draw REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Jedine su veće razlike u rasporedu liga i ligaških utakmica nakon što 18. prosinca završi Svjetsko prvenstvo. Primjerice, u Premijernoj ligi će se utakmice igrati već osam dana nakon finala SP-a, na tradicionalni Boxing Day 26. prosinca, tri dana kasnije nastavit će se natjecanje u španjolskoj Primeri, a u talijanskoj Serie A povratak utakmicama najavljen je za početak siječnja. Najveću stanku će od igrača najjačih liga imati igrači njemačke Bundeslige, od 13. studenoga do 20. siječnja, čak deset tjedana.

SP u Kataru utjecat će i na Ligu prvaka, u kojoj će se šest utakmica po skupinama umjesto u 12 tjedana, ove jeseni igrati u samo osam tjedana, a k tome je i početak igranja po skupinama pomaknut tjedan dana ranije, na 6. rujna.

HNL završava u lipnju

Što se Prve HNL tiče, 16. srpnja predviđen je početak nove sezone. Prvi dio natjecanja trebao bi se igrati do 12. studenoga kada je na rasporedu 17. kolo. Nakon toga će, predviđeno je, uslijediti slična stanka kao u Bundesligi, pa će prvenstvo biti nastavljeno 21. siječnja 2023. godine, a posljednje prvenstveno kolo predviđeno je za 3. lipnja iduće godine.

SKUPINA A: Katar, Ekvador, Senegal, Nizozemska

SKUPINA B: Engleska, Iran, SAD, (Wales, Škotska ili Ukrajina)

SKUPINA C: Argentina, Saudijska Arabija, Meksiko, Poljska

SKUPINA D: Francuska, (Peru, Australija ili UAE) , Danska, Tunis

SKUPINA E: Španjolska, (Kostarika ili Novi Zeland), Njemačka, Japan

SKUPINA F: Belgija, Kanada, Maroko, HRVATSKA

SKUPINA G: Brazil, Srbija, Švicarska, Kamerun

SKUPINA H: Portugal, Gana, Urugvaj, Južna Koreja

