UŽIVO OD 18 SATI Sve što trebate znati o ždrijebu: Evo koga možemo dobiti

– Neću Srbiju. Zašto? Zato što ste jaki – rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić uoči ždrijeba i to direktno srpskom izborniku Draganu Piksiju Stojkoviću s kojim se susreo u Dohi. Dalić je ranije rekao da se nada reprezentacijama iz Afrike i Azije, a vjerojatno bi to potpisali i hrvatski navijači. Bio bi to puno ugodniji ždrijeb od susreta s europskim suparnicima. Ni Lovro Majer nije lud za jakim protivnicima, a jedini je u tom smjeru krenuo Borna Sosa kojemu je želja igrati protiv Brazila.

