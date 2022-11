Zašto su HTV-u važniji 'Ružmarin i majčina dušica' od naših najboljih skijašica!?

Slavivši ispred Šveđanke Anne Swen Larsson (+0.16) i Slovakinje Petre Vlhove (+0.20), Amerikanka Mikaela Shiffrin izborila je svoju 75. pobjedu u Svjetskom kupu odnosno 48. u slalomu. Rekorderka po broju slalomskih pobjeda sve je bliže vodećima po ukupnom broju pobjeda u Svjetskom kupu - Ingemaru Stenmarku (86) i Lindsey Vonn (82.).

Od dvije Hrvatice, koje su startale u prvih 30, samo je jedna ušla u cilj a to je Leona Popović koja je osvojila deseto mjesto. Zrinka Ljutić, svjetska juniorska prvakinja, nije uspjela kapitalizirati jako dobru prvu vožnju prvog slaloma sezone. U drugom laufu slalomske utrke u finskom Leviju, 18-godišnja Zagrepčanka izletjela je nakon što je imala, dotad, najbrže vrijeme u prvom dijelu utrke. Nažalost, nakon dva uvjerljiva prva prolaza s prendošu od 66 i 54 stotinke, Zrinka je na izlasku iz strmine ostala u zadnjem položaju pa nije uspjela uhvatiti sljedeća vrata.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 11.03.2022., Zagreb - Nakon osvojenih medalja u Kanadi, Zrinka Ljutic docekana na zagrebackom aerodromu. Veselom doceku nazocila je i velika obitelj, djedovi i bake koji su cestitali Zrinki, bratu Tvrtku i tati treneru Amiru. Photo: Robert Anic/PIXSELL

No, već u nedjelju, na istoj stazi, Zrinka Ljutić će imati novu priliku baš kao i Leona kojoj je ovo bio treći najbolji plasman u karijeri. Nadamo se da ćemo ovaj put to moći gledati na drugom programu Hrvatske televizije, kao svih ovih godina, a ne na internetskim stranicama HRT-a kao što je to bio slučaj ove subote.

Ignorirajući činjenicu da su utrke Svjetskog kupa gledanije od serije engleske "Ružmarin i majčina dušica" koja se emitirala u vrijeme prve vožnje ove utrke, u nacionalnoj dalekovidnici odlučili su da se prijenos ne emitira na platformi koja je hrvatskom puku daleko dostupnija od internetske. Tko god da je to odlučio podcijenio je skijanje kao televizijski sadržaj u zemlji od oko 200 tisuća onih koji zimi odlaze na skijaški odmor i vole ovaj sport a precijenili su informatičku pismenost Hrvata, posebno onih starijih kojima je televizija još uvijek jedini prozor u svijet. A postoji podatak da je prosjek gledanosti prijenosa utrka Svjetskog kupa bio 200 tisuća gledatelja, a sljemenska utrka i višestruko više.

Foto: Jaki Franja/PIXSELL 09.02.2022., Peking, Kina - Zimske olimpijske igre 2022. Slalom, druga voznja. Zrinka Ljutic Photo: Jaki Franja/PIXSELL

Za ovo ignoriranje naših najboljih skijašica - svjetske juniorske prvakinje Zrinke Ljutić i top 15 slalomašice svijeta Leone Popović - svakako su odgovorne osobe koje ovakve odluke donose ili odobravaju a to su direktorica programa Marija Nemčić i glavna urednica svih programa Rahela Štefanović. U vrijeme kada, osim nogometa, na javnoj televiziji gotovo pa i nema drugih sportova nije valjda da će nam uzeti i skijanje. Ne bi trebalo jer ovo je tek druga godina petogodišnjeg ugovora između HRT-a i vlasnika prava na skijaški Svjetski kup no ovakav ignoriranja određenih utrka nije u redu. Igrani film o španjolskom kralju Felipeu i kraljici Letiziji jest zanimljiv sadržaj - tim više što su oboje bili ovih dana u Hrvatskoj - no emitiranje istog zacijelo nije vezano baš za rane popodnevne subotnje sate, u vrijeme kada se obično vozi drugi lauf u utrkama Svjetskog kupa.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 11.02.2022., Zagreb, Zracna luka Franjo Tudjman Zagreb - Docek hrvatskih olimpijki u alpskom skijanju koje se vratile sa Zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Leona Popovic. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

I zato je prava šteta što Zrinka Ljutić nije priredila iznenađenje za kakvo je malo nedostajalo. Jer, da nije napravila tu pogrešku bila bi blizu svog prvog postolja. A onda bi se dame i gospoda s Prisavlja morali crvenjeti barem jedan dan. A ovako će, bojimo se, samo odmahnuti rukom bez da mare za tim što im se se u subotu, možda, štucalo više nego obično jer su ih se sjetili mnogi hrvatski prijatelji sporta. Isti oni od kojih se očekuje da plaćaju veću televizijsku pretplatu, valjda za sve manje sportskih sadržaja.

