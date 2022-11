HRT je ponovno na dostojanstven i profesionalan način obilježio tužnu obljetnicu Škabrnje i Vukovara

HRT je i ove godine na dostojanstven i izuzetno profesionalan način obilježio tužne obljetnice Vukovara i Škabrnje. Javna se televizija tako poklonila žrtvama Vukovara i Škabrnje, da se nikad ne zaborave strahote koje su se dogodile.

- Zadovoljna sam odrađenim poslom, to su teški projekti i tehnički i programski izuzetno zahtjevni. Naš specijalni program obilježavanja tragedije Vukovara i Škabrnje trajao je 5 sati. Prenosili smo kolonu sjećanja ulicama grada Vukovara, a istodobno smo gledateljima prenosili i kolonu sjećanja u Škabrnji te na kraju i misu na Vukovarskom memorijalnom groblju, kazala nam je Katarina Periša Čakarun, urednica Informativnog medijskog servisa HTV-a.

- Naša specijalka, posebna emisija Informativnog programa počela je u 9.30, pola sata prije početka službenog programa ispred Vukovarske bolnice i u njoj su naši novinari kroz priloge, kroz javljanja uživo, intervjue s brojnim svjedocima tog vremena gledateljima donijeli podsjetnik na tu strašnu 1991 godinu. Urednica emisije Ana Jelinić, brojni novinari, snimatelji, tehničari, inženjeri, producenti tjednima prije samog prijenosa rade na emisiji. HRT za taj prijenos iz Vukovara angažira 100 ljudi, na terenu u Vukovaru nam je 100 ljudi, a kad pribrojim i Škabrnju i realizaciju na Prisavlju u režiji to je 200 ljudi sveukupno i novinara i tehnike koja uloži golem napor da bi svaki metar te kolone sjećanja od Vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja te Škabrnju pokazali gledateljima. U Vukovaru je to trasa u dužini od oko 6 kilometara i samo na njoj cijelom dužinom raspoređeno je naših 25 kamermana koji svakim kadrom gledateljima pokušavaju dočarati svaki trenutak svaki detalj te tužne kolone ljudi koji su se došli pokloniti žrtvi Vukovara. HRT za Vukovar i Škabrnju, osim ljudskih, koristi i veliki broj tehničkih kapaciteta kako bi se ti prijenosi uopće mogli odraditi. Riječ je o vrlo zahtjevnom projektu, to je timski rad programa i tehnike i u tom timu HRT je i ove godine bio na visini zadatka, istaknula je Periša Čakarun.

Podsjetimo, tijekom trosatnog programa uživo mogli smo čuti brojna svjedočanstva heroja obrane Vukovara, ali i članova njihovih obitelji koji su govorili o svojim najmilijima. Njima se u koloni sjećanja pridružilo i državno vodstvo, na čelu s premijerom Plenkovićem, dok je predsjednik Milanović počast žrtvama odao u Škabrnji.

