Kome je na stadionu trebala seks-igračka?

Manchester United se dobro namučio protiv West Hama u utakmici 33. kola engleske lige, a čak se u završnici grčevito borio kako bi zadržao prednost.

Crveni vragovi su pobjedom na Old Traffordu nad čekićarima (2:1) ostali u utrci za mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Paul Pogba zabio je oba pogotka za domaću momčad, a poraz je ublažio Felipe Anderson.

