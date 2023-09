Zašto Đoković stalno urla na Ivaniševića? Goran je prokomentirao Novakove izljeve bijesa

Srpski teniski as Novak Đoković opet je vikao na Gorana Ivaniševića tijekom meča US Opena protiv sunarodnjaka Lasla Đerea, slavio je protiv sunarodnjaka te će u osmini finala igrati protiv našeg Borne Goje. Iako je preokrenuo meč, Đoković je na početku četvrtog seta bijesno vikao prema treneru i teniskom velikanu Goranu Ivaniševiću.

'Pa reci, bre!', urlao je Đoković, a kad je kamera pokazala Ivaniševića, on je mirno sjedio bez ikakvih dodatnih reakcija. Ivanišević se lani u razgovoru za Sportklub osvrnuo na Đokovićevo urlanje i zaključio kako mu to nimalo ne smeta. Novak i Goran imaju poseban odnos koji traje četiri godine i ispreleten je urlanjem i vikanjem.

- Puno puta ga ne čujem što uopće hoće jer su stadioni veliki, publika glasna… E to je sad pitanje kako reagirati, ne možeš reći milijun stvari jer je to previše informacija, a i sudac gleda. Moraš reći jednu-dvije stvari da ga smiriš. Nekada on misli da je servis kriv što je izgubio poen, a nešto drugo je možda bilo. Ne možemo pričati tijekom meča da se objašnjavamo. Onda se dogovorimo da se vraća na jednu-dvije stvari koje ima u glavi, i on se stabilizira - rekao je Goran.

- Ne smeta meni kad on viče, znam kako je, bio sam igrač, to su velike emocije koje se moraju negdje izbaciti. Vidi, neka se izviče, neka se isprazni, samo neka pobijedi, to je suština. Malo dodatnog stresa, što da radimo, zato i postoje tablete za smirenje - zaključio je Ivanišević.