Hrvatski hit tenisač nesuđeni je igrač Hajduka, a primio ga je Trump: 'Prošao sam 27 psihijatara'

Hrvatski tenisač Borna Gojo nastavlja oduševljavati svojim igrama na teniskom Grand slamu turniru US Openu. Borna je u 3. kolu uvjerljivo pobijedio Čeha Jirija Veselyja sa 6:4, 6:3, 6:2. Jednom kada je oduzeo servis Čehu u završnici prvog seta, Gojo je počeo posve dominirati susretom, a djelovao je moćno na svojem servisu osvajajući 91 posto poena nakon prvog servisa. Ispalo je ukupno 12 aseva i 36 winnera, uz samo 12 neprisiljenih pogrešaka.

- Bio je to za mene odličan meč. Zadovoljan sam. Igralo se po noći što znači da je bilo dosta sporije, a to je i meni odgovaralo budući da se on oslanja dosta na svoj servis. Znao sam što me čeka, išao sam po pobjedu, kao i uvijek. Sretan sam što sam još jednom uspio ostati koncentriran cijeli meč. Znao sam da sam bolji u izmjeni udaraca, osjećao sam se da mogu to držati i dobro je ispalo - analizirao je meč Borna Gojo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tu sam već 17 dana

Splitski tenisač na četvrtom Grand Slam turniru sezone krenuo je iz kvalifikacija. Redom je svladao srpskog tenisača Međedovića, zatim Bugarina Andrejeva te za ulazak u glavni turnir Čeha Machača. U prvom kolu glavnog ždrijeba bio je bolji od Bolivijca Delliena, potom je svladao 39. igrača svijeta, Amerikanca Mcdonalda, a zatim je pobjedom protiv Čeha Jiřyja Veselog izborio ulazak među 16 najboljih. Gojo je ulaskom u osminu finala skočio 29 mjesta te je trenutačno 76. igrač svijeta. Uz to je ulaskom među 16 najboljih zaradio 284.000 dolara. Sljedeći meč za Bornu je kao šlag na tortu, ali i velika prepreka jer igrat će protiv najboljeg tenisača svih vremena - Novaka Đokovića. Đoković je neočekivano imao puno problema u meču sa svojim sunarodnjakom Laslom Đereom, ali je nakon velikog zaostatka od 0:2 u setovima uspio preokrenuti meč i pobijediti s 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

- To je tenis. Novak je veliki favorit. Imam ja tremu, ali svi oni mene trebaju pobijediti jer su favoriti. Očekujem ekstremno težak meč, velik je to izazov u mojoj karijeri i nešto posve novo. Plasirao sam se u drugi tjedan Grand Slama prvi put u karijeri i naravno da se veselim i nadam da ću dobro igrati. S Novakom nikad nisam igrao, vidjet ćemo što će se dogoditi u nedjelju. Divim se Novaku i imam nevjerojatan respekt prema njemu i prema tome što je sve postigao. On je najbolji tenisač svih vremena, to dovoljno govori. A pogotovo dobiva na težini kada tako uspije netko tko dolazi iz zemlje kao što su Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina... Mi nemamo ništa, nismo Australci, Amerikanci, Francuzi koji imaju velike teniske saveze i dobivaju puno pozivnica za najbolje turnire. Zato posebno cijenim Novakov uspjeh, on je najbolji dosad, u to nema sumnje - izjavio je za Večernji list Borna Gojo.

VEZANI ČLANCI:

Ima li Novak uopće slabiju stranu, kako se pripremati za meč protiv njega?

- Sigurno da nije lako pripremiti taktiku za njega. Trebam se pripremiti najbolje što se može i misliti na svoju igru. Hoće li mi smetati velika pozornica "Arthura Ashea" kada ću igrati s Đokovićem? Ne znam, mogu vam to reći poslije nedjelje...

Gojo u New Yorku zapravo igra već drugi turnir jer je prvo morao nastupiti u teškim kvalifikacijama, ali se barem dobro aklimatizirao na podlogu. Kaže da nema posebnih rituala u pripremi za meč.

- Taj slobodan dan između mečeva je samo lagani trening, zagrijavanje. I uvijek mi je cilj provesti opušteno dan s prijateljima i obitelji, tko je već tu u New Yorku. Ja sam tu već 16-17 dana jer sam igrao i u kvalifikacijama, tako da sam se potpuno aklimatizirao. Pokušat ću se odmoriti, pa da budem potpuno spreman za taj meč - kaže Gojo te dodaje da nema posebnih želja što se termina meča tiče.

- Igrao sam i u dnevnom i večernjem terminu i ne mogu reći da neki preferiram.

Igrao sam u Hajduku

Ima li sada više treme, kada je došao u ovu fazu velikog turnira, i kada će u meču s Đokovićem biti pod najvećim svjetlima pozornice? Gojo ne skriva da će sigurno imati malu tremu, ali ističe da nije opterećen, bez obzira na to tko je s druge strane mreže:

- Uvijek imam neku malu tremu, ali svi su oni favoriti i ja mogu opušteno ući u svaki meč.

I na tribinama velikog stadiona "Arthur Ashe" (najveći teniski stadion na svijetu, prima 24.000 navijača) mogla bi se voditi velika bitka između hrvatskih i srpskih navijača. Već u kvalifikacijama bilo je napetosti kada je Gojo igrao protiv srpskog kvalifikanta Hamada Međedovića. No, kao što nam je prije neki dan Gojo izjavio, on se ne boji glasnog navijanja, pa ni provociranja s tribina. Ili kako sam Borna kaže: "što luđe, to bolje".

- Pa, ja se nadam uzbudljivoj atmosferi, zašto ne. Doživjeti tako velike stadione je nešto za što igrate i radi čega ste se i počeli baviti tim sportom. Veselim se jako tome. Sigurno će biti navijača s obje strane. Imam tu nekoliko prijatelja koji ovdje rade, došli su mi i sestra i otac, došao mi je i trener s koledža Wake Forrest, neki kolege s faksa... - otkrio je Gojo, koji se ulaskom u osminu finala US Opena na live ATP ljestvici probio već na 76. mjesto, što mu je renking karijere.

Pobijedi li Đokovića, doći će nadomak TOP 50, odnosno na 52. mjesto. No, pobijediti Đokovića na US Openu neće biti lako. Ali, Gojo je neustrašiv, nikomu ne priznaje da je bolji, pa ni najuspješnijem svih vremena Novaku Đokoviću.

Borna je na US Openu predstavio i novi imidž. Naime, u New Yorku se pojavio kose obojene u plavo. Nakon pobjede protiv Čeha Jiřija Veselyja, Gojo je novinarima otkrio zašto se odlučio na takav potez.

- Trener i ja smo se kladili još na početku godine da ćemo si obojiti kosu uđem li u Top 100. I onda sam izludio jer nikako nisam uspio ući u Top 100, a stalno sam bio blizu. Pa sam donio iracionalnu odluku, da ću si obojiti kosu prije US Opena pa će se to možda dogoditi. I eto nas - sa smijehom otkrio je Borna.

I svakako je pogodio jer je novim pobjedama na US Openu zacementirao ulazak umeđu 100 najboljih tenisača na svijetu, prvi put u karijeri.

- Ova pobjeda je poruka svima da očigledno još uvijek mogu igrati pet setova, duboko u noć. Povratak nakon gubitka prva dva seta uvijek šalje jaku poruku budućim suparnicima - rekao je nakon svog meča Đoković, ne spominjući našeg tenisača, ali se sljedeće rečenice mogu protumačiti kao jasno upozorenje Goji što ga čeka.

VEZANI ČLANCI:

- Ne želim više nkad biti u ovoj poziciji, više volim pobijediti bez izgubljenog seta. Nadam se da ću se vratiti na taj put u sljedećem meču - zaključio je Đoković.

Zanimljivo je da je Gojo prije tenisa trenirao nogomet. I to ozbiljno.

- Bio sam polušpica u Hajduku, no jednom prilikom sam se naljutio na trenera i počeo igrati tenis. Tako da sam u 12. godini ostavio nogomet - rekao je Borna.

Bez obzira na to što je kasno počeo trenirati tenis, nevjerojatno brzo počeo je osvajati turnire u mlađim dobnim skupinama. Kao tinejdžer preselio se u Zagreb, a potom u SAD, gdje je sa Sveučilištem Wake Forest postao prvak.

- Sa 16-17 godina išao sam u Zagreb s majkom i sestrom Leonom, koja je išla na studij, a mama je išla s nama. Leona je također nešto malo trenirala tenis, ali nije to bilo ozbiljno. Starija je od mene dvije godine. Zagreb mi je ponudio bolje uvjete, dvoranu za trening tijekom zime, a u Splitu je nema, kao i više igrača za sparinge. Wake Forest je za mene bio odličan izbor. Mislim da je to odličan put za mnoge, pogotovo ako mogu, kao ja, zamrznuti studij i završiti ga kasnije. Znam neke koji su išli na druge fakultete, i što se tiče tenisa, bilo im je katastrofa. Meni je bilo fantastično jer su mi sve podredili tenisu, i sazrio sam i mentalno. Puno sam bolji izišao s fakulteta nego što sam bio kad sam došao. Ne smijete, naravno, zanemariti ni predavanja i ispite. Iskreno, ja isprva nisam razmišljao o koledžu, jer to u Hrvatskoj nije toliko popularna opcija. Ali, potom sam razgovarao s trenerom s Wake Foresta i on mi je odmah, što me iznenadilo, ponudio punu školarinu, a ja sam mislio više na profesionalni tenis, kao i svi iz Hrvatske, nismo ni imali neku drugu mogućnost u glavi. Ali, kako sam sve više s njim razgovarao shvatio sam da je to odličan put i da sve više i više igrača sada izlazi iz koledž-tenisa - rekao je jednom prilikom Gojo.

Osvajanje američke sveučilišne titule donijelo mu je i prijem kod tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa, a jedna je obitelj odlučila sina nazvati po Borni, u čast njegova doprinosa tituli Wake Foresta.

- To je bilo prvi put u povijesti naše škole da je tenis osvojio nacionalno prvenstvo i to je doista bio veliki događaj. Kako je to mala zajednica, svi prate i navijaju, bile su pune tribine u finalu. Doživljaj kakav se rijetko viđa čak i na ATP turnirima, jer sam igrao par takvih turnira i većih challengera, takvu atmosferu teško je doživjeti. To se doživi jedanput u životu i stvarno smo zahvalni svi što smo imali priliku u kratkom roku doći do predsjednika i s njim popričati, da nam on stisne ruku i čestita, stvarno nevjerojatno - istaknuo je Gojo.

Među teniske profesionalce priključio se relativno kasno, s 20 godina. Tada je prvi put zaigrao na ATP razini na turniru u Winston Salemu, da bi se nakon toga uspješno probio među 250 najboljih na svijetu. Daljnji napredak zatim je usporen, a njegove najveće pobjede dogodile su se u Davisovu kupu. Naime, Borna je upravo u dresu hrvatske reprezentacije bio neugodno iznenađenje za naše suparnike. Iako uvijek u ulozi autsajdera, Gojo je pobjeđivao Lorenza Sonega, Sebastiana Baeza, Dušana Lajovića, Alekseja Popirina, što je pomoglo našoj teniskoj reprezentaciji da godinama bude u samom svjetskom teniskom vrhu. Od nastupa na turnirima više razine vrijedi izdvojiti njegovu pobjedu u 1. kolu Roland Garrosa 2022., dok su se ostali uspjesi uglavnom događali na ATP challengerima.

VEZANI ČLANCI:

Jednom prilikom rekao je da bi radije da Hajduk osvoji hrvatsko prvenstvo nego on s reprezentacijom Davisov kup.

- Tenis igram 11 godina, a cijeli život sanjam da Hajduk osvoji prvenstvo. Nakon izjave o Hajduku, očekivao sam reakcije, ali takav sam! Što na umu, to na drumu. Kako sam z Splita, normalno je da navijam za Hajduk, pa neću valjda navijati za zaprešićki Inker.

Osim nogometa i Hajduka, voli i vaterpolo zbog splitskog Jadrana.

- Obožavam gledati košarku, pogotovo NBA ligu. Neke utakmice NBA lige gledao sam uživo. Žao mi je što splitska košarka nije na višoj razini - dodao je.

Gojo je poznat po jakom servisu, a na jednom treningu servirao je nevjerojatnih 450 km/h. Hrvatski teniski savez objavio je Gojinu fotografiju uz opis: "Borna Gojo je na treningu bio raspoložen za odlične servise. Može li se ovo računati kao novi rekord?"

Svjetski rekord na službenom meču postavio je Australac Sam Groth. On je 2012. u Pusanu udario lopticu 263 km/h. Zanimljivo, na četvrtom mjestu vječne ljestvice je Ivo Karlović. Div sa Šalate je u Davisovu kupu 2011. udario lopticu 251 km/h. Idući Hrvat nakon njega je Marin Čilić. Najbolji hrvatski tenisač nalazi se na 28. mjestu s 235 km/h iz 2016.

Prošao 27 psihijatara

U Wimbledonu, na trećem Grand Slama turniru, ispao je u prvom kolu. Opet bez dlake na jeziku, poručio:

- Nemam ništa prepametno za reći. Igrao sam jako loše. Čak i u setu koji sam osvojio. Mislim... Volio bih da ozbiljan specijalist uđe u moju glavu i okrene neki vijak. Prošao sam vjerojatno deset psihologa, 27 psihijatara... Jedino me još mogu zatvoriti u ludnicu. Nekima sigurno nije bilo dobro nakon mene, ali idemo dalje. Prvo ću se sedam dana odmoriti u Splitu, vidjeti prijatelje, sjesti na zidić i popiti pivo, pustiti mozak na pašu. Planiram zatim otići na ATP turnire u SAD - rekao je tada Gojo.

U slobodno vrijeme najčešće gleda filmove. - Bude dosadno kad ste tri-četiri tjedna na putu, ni trenera više ne možete gledati, pa pratite filmove, čitate što imate pod rukom. Više-manje volim akcijske, ne preduboke filmove. Volim da sve puca, pada ispred mene. "Brzi i žestoki", "Rocky", "Rambo"...