Teniska legenda ekskluzivno za VL: 'Gojo protiv Novaka mora igrati kao da mu je zadnji meč karijere'

U osmini finala US Opena čeka nas dvoboj Novaka Đokovića i Borne Goje. I dok se očekivalo da će Đoković sigurno i lako proći prethodno kolo, on se ipak dosta namučio u meču 3. kola. Laslo Đere vodio je čak 2:0 u setovima i bio na pragu senzacije da bi na kraju ipak u pet setova slavio Đoković. Istovremeno, Borna Gojo je još jednom svoj dio posla odradio u tri uvjerljiva seta izbacivši Jirija Veselyja.

Slavnog Eurosportovog komentatora i bivšeg višestrukog osvajača grand slam turnira Matsa Wilandera upitali smo što možemo očekivati u dvoboju Đokovića i Goje, i kako se uopće Novak Đoković našao u problemima protiv Đerea.

- Ne, nisam iznenađen, znao sam da Đere može stvarati problema Novaku. Vidio sam meč koji su oni igrali prije ovog na US Openu, tada je bilo 7:6 u trećem setu. Znam da Đere udara loptu nevjerojatno jako. Protiv Đokovića je dobro servirao. Udara lopticu jače od Novaka i dobro se zabavljao. Novak je isto čovjek, može nekad odigrati lošije, jednostavno nikada ne treba gledati na renking - rekao je Mats Wilander za Večernji list.

Ali nakon 0:2 u setovima i dalje ste mislili da Novak ima velike šanse pobijediti u tom meču?

- Ne, mislim da nakon 2:0 misliš da će taj koji gubi sigurno izgubiti. Ali, Novak je odlično odigrao početak trećeg seta, odmah je ostvario break i dobio momentum kao protiv Tsitsipasa u finalu Roland Garrosa 2021. Novak si je vjerojatno mislio kad već gubim 2:0 u setovima bolje da odigram nešto dobro, ovaj me razbija, još je iz Srbije, pokazat ću ja njemu... Novak ima tu ekstra sposobnost ne gubiti mečeve. To je nešto fantastično. Novak ima taj obrazac da uvijek igra jako dobro na početku setova, pogotovo kada je nužno da igra dobro. Pogotovo na početku drugog, trećeg, četvrtog i petog seta.

Kako biste najavili meč Novak Đoković - Borna Gojo. Borna je novi na ovoj razini turnira.

- Iskreno, o Goji znam jako malo, ali poznajem hrvatske tenisače. Jako su mi slični. Gojo je kompletan igrač. Ali lekcija koju je Novak naučio igrajući pet setova također je još jedan razlog da ne bude blag prema Goji. Velikim igračima ponekad treba taj jedan žešći meč da se dignu i onda još bolje odigraju ostatak turnira.

Što biste preporučili Borni Goji? Što bi trebao učiniti? Da kopira Laslu Đerea?

- Mislim da Borna mora na taj meč gledati kao da mu je to posljednji teniski meč koji ćete ikada igrati. Shvati to kao finale i da moraš biti spreman za visoku razinu barem tri sata. A kako ćeš preživjeti tri sata na terenu s Novakom Đokovićem? Što ćeš napraviti? Hoćeš li riskirati kao Đere pa na kraju ipak izgubiti jer je nemoguće održati tu razinu, ili ćeš otići kao Janko Tipsarević, ostati na terenu pet sati i sve vraćati. Morate izabrati ili jedno ili drugo. Ili kreni lupati ili pati. Većini igrača to i nije teška odluka. Čak i ako izgubite u pet setova od Novaka dobit ćete puno samopouzdanja - poručuje Wilander.