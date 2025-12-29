Naši Portali
Sportski velikani

Cristiano Ronaldo se naklonio Novaku Đokoviću: 'On i ja imamo sličnu priču, sve je zaslužio'

Qatar Grand Prix
Jakub Porzycki/REUTERS
Autor
Željko Janković
29.12.2025.
u 20:30

Obje sportske zvijezde doista su dokazale da se toliko uspjeha može postići odlučnošću i napornim radom. Nisu usporili unatoč starenju, a Đoković i dalje ima šanse za veći uspjeh na ATP turneji u dobi od 38 godina.

Novak Đoković i Cristiano Ronaldo bili su među poznatim zvijezdama koje su prisustvovale dodjeli Globe Soccer Awards, koja se održala u nedjelju u Dubaiju. Đoković je primio nagradu Globe Sportsman of the Year, koju je primio od Ronalda. Srbin se može pohvaliti s 24 Grand Slam naslova, više od bilo kojeg drugog tenisača, a taj broj je izjednačen s ikonom Margaret Court. Ali Đoković može proširiti svoj broj na nadolazećem Australian Openu, gdje je njegovih 10 osvojenih naslova ponovno više od bilo kojeg drugog igrača. Đoković je uoči događaja dobio velike pohvale od Ronalda.

Portugalska ikona je o svom kolegi sportašu rekla: „Za mene je on primjer. Kada imate ljude kao primjere, nagrade dolaze same od sebe. Njegova dugovječnost, imamo sličnu priču. Dakle, mislim da to zaslužuje jer je sjajan primjer za ovu generaciju, staru generaciju, generaciju koja dolazi. Zaslužuje to.“

Ronaldo trenutačno juri zapanjujućih 1000 pogodaka u karijeri. Četrdesetogodišnjak se zavjetovao da će prestati igrati dok ne dostigne taj broj za klub i reprezentaciju, koji trenutačno iznosi 956.

- Ova nagrada veliko mi je iznenađenje. Biti ovdje je privilegija, a primiti nagradu od druge sportske legende je ostvarenje sna. Veliki sam obožavatelj nogometa. Došao sam ovdje proslaviti nevjerojatnu godinu koju svi imaju i bio sam iznenađen, na pozitivan način. Ne mogu biti sretniji. Kad je bio u Real Madridu, pojavio bi se na madridskom turniru i to bi bio dodatni pritisak, ali i inspiracija za nas da damo sve od sebe. Vladao je svijetom u to vrijeme i još uvijek nastavlja. Vrlo sam zahvalan što čujem ove riječi od njega i također sam zahvalan što ga mogu nazvati prijateljem i nekim tko me stvarno inspirira - kazao je Đoković. 


